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Тен Хаг назвал четырех игроков «МЮ», которые могут забивать вместо Рэшфорда – Вегорста среди них нет

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Эрик Тен Хаг призвал Антони, Марсьяля, Санчо и Бруну облегчить голевое бремя Маркуса Рэшфорда.

В этом сезоне на счету Рэшфорда большая часть голов «Юнайтед». Однако англичанин получил травму в субботней победе над «Эвертоном» со счетом 2:0.

А Тен Хаг считает, что другие игроки справятся с этой задачей и без своего талисмана. Он сказал: «Антони уже забил пару голов — семь или восемь голов — забив в больших матчах, неплохо для вингера, правда? В первом сезоне.

У Санчо был перерыв по голам, Марсьяль определенно может это сделать, Бруну. Теперь он играет более глубокую роль, поэтому он находится дальше от ворот, но у нас в команде есть забивающие игроки.

Мы должны работать над своими голевыми способностями, но также мы должны думать о трансферном рынке, да».

1 комментарий

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Волосатый Гонсалес
У Вегхорста голевого чутья нет, его единственные плюсы это физика и прессинг, думаю в опорку пихнуть будет полезнее чем не острие атаки
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