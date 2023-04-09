Тен Хаг назвал четырех игроков «МЮ», которые могут забивать вместо Рэшфорда – Вегорста среди них нет
Эрик Тен Хаг призвал Антони, Марсьяля, Санчо и Бруну облегчить голевое бремя Маркуса Рэшфорда.
В этом сезоне на счету Рэшфорда большая часть голов «Юнайтед». Однако англичанин получил травму в субботней победе над «Эвертоном» со счетом 2:0.
А Тен Хаг считает, что другие игроки справятся с этой задачей и без своего талисмана. Он сказал: «Антони уже забил пару голов — семь или восемь голов — забив в больших матчах, неплохо для вингера, правда? В первом сезоне.
У Санчо был перерыв по голам, Марсьяль определенно может это сделать, Бруну. Теперь он играет более глубокую роль, поэтому он находится дальше от ворот, но у нас в команде есть забивающие игроки.
Мы должны работать над своими голевыми способностями, но также мы должны думать о трансферном рынке, да».
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