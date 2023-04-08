Рэшфорд поздравил товарища по команде за игру с «Эвертоном». И рассказал, что с его травмой
Маркус Рэшфорд в твиттере поздравил Антони Марсьяля с голом в победе над «Эвертоном» со счетом 2:0.
Рашфорд, получивший травму в игре, написал: «С возвращением».
Welcome back 🤝🔥 pic.twitter.com/nQMcL7JRPD— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 8, 2023
Англичанин также поделился публикацией на официальном сайте клуба, посвященной его 350-му выступлению. Однако он не сообщил никакой информации о своей травме.
Рэшфорд выглядел несчастным на 81-й минуте из-за подозрения на проблемы с пахом. Его заменил Вегорст на последние минуты.
«Травма? Мы должны подождать, пока всевыглядит не очень хорошо», — сказал Тен Хаг BT Sport.
Желаем скорейшего выздоровления!