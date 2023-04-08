Маркус Рэшфорд в твиттере поздравил Антони Марсьяля с голом в победе над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Рашфорд, получивший травму в игре, написал: «С возвращением».

Англичанин также поделился публикацией на официальном сайте клуба, посвященной его 350-му выступлению. Однако он не сообщил никакой информации о своей травме.

Рэшфорд выглядел несчастным на 81-й минуте из-за подозрения на проблемы с пахом. Его заменил Вегорст на последние минуты.

«Травма? Мы должны подождать, пока всевыглядит не очень хорошо», — сказал Тен Хаг BT Sport.