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Рэшфорд поздравил товарища по команде за игру с «Эвертоном». И рассказал, что с его травмой

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Маркус Рэшфорд в твиттере поздравил Антони Марсьяля с голом в победе над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Рашфорд, получивший травму в игре, написал: «С возвращением». 

Англичанин также поделился публикацией на официальном сайте клуба, посвященной его 350-му выступлению. Однако он не сообщил никакой информации о своей травме.

Рэшфорд выглядел несчастным на 81-й минуте из-за подозрения на проблемы с пахом. Его заменил Вегорст на последние минуты.

«Травма? Мы должны подождать, пока всевыглядит не очень хорошо», — сказал Тен Хаг BT Sport.

 

2 комментария

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aya
Маркус - здоровья! Ждём на поле как можно скорее!
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Алексей Максимов
Маркуса жалко, он нужен в матче с Севильей
Желаем скорейшего выздоровления!
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