Показал себя с лучшей стороны.

Эрик тен Хаг был настолько впечатлен игрой Бруну Фернандеша против «Эвертона», что назвал его лучшим игроком матча.

«Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле».

Фернандеш действительно провел игру на самом высоком уровне. У португальца было больше всего касаний (117), успешных пасов (86/100), передач в последней трети (43) и созданных больших моментов (2). Он также 4 раза ударил по воротам.

Сегодня «Юнайтед» победил «Эвертон» со счетом 2:0, и теперь у команды на счету 56 очков.

В четверг манкунианцы принимают «Севилью» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.