Тен Хаг заявил, что один футболист «МЮ» «блестяще» сыграл против «Эвертона». И цифры это подтверждают 📊🌟
Показал себя с лучшей стороны.
Эрик тен Хаг был настолько впечатлен игрой Бруну Фернандеша против «Эвертона», что назвал его лучшим игроком матча.
«Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле».
Фернандеш действительно провел игру на самом высоком уровне. У португальца было больше всего касаний (117), успешных пасов (86/100), передач в последней трети (43) и созданных больших моментов (2). Он также 4 раза ударил по воротам.
Сегодня «Юнайтед» победил «Эвертон» со счетом 2:0, и теперь у команды на счету 56 очков.
В четверг манкунианцы принимают «Севилью» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
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