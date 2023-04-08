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Тен Хаг заявил, что один футболист «МЮ» «блестяще» сыграл против «Эвертона». И цифры это подтверждают 📊🌟

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Показал себя с лучшей стороны.

Эрик тен Хаг был настолько впечатлен игрой Бруну Фернандеша против «Эвертона», что назвал его лучшим игроком матча.

«Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле».

Фернандеш действительно провел игру на самом высоком уровне. У португальца было больше всего касаний (117), успешных пасов (86/100), передач в последней трети (43) и созданных больших моментов (2). Он также 4 раза ударил по воротам.

Сегодня «Юнайтед» победил «Эвертон» со счетом 2:0, и теперь у команды на счету 56 очков.

В четверг манкунианцы принимают «Севилью» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

4 комментария

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Вертуальный
Вот именно если Бруно закроют то игра разваливается но по мне биссака и забитцер были лучше
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Ахма Начоо
Хоть команда и под устала проявляют характер это очень радует.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Статистика есть статистика, значит Бруно Фернандеш действительно был лучшим. Я бы Бисаку с Забицером отметил. Бисаку заметен был в атаке
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Данил Кулинский
Бруно пахарь
+5
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