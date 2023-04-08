🎥 Пока Марсьяль забивает за «МЮ», одна его бывшая жена гоняется за другой бывшей женой по автостраде
В матче против «Эвертона» Марсьяль забил за «МЮ» впервые с февраля. Но соцсети обсуждают не гол Антони, а «Форсаж», который устроили две его бывшие жены.
В 2016 году француз расстался с Самантой Жаклин, а в 2018 году женился на звезде реалити-шоу Мелани Да Круз. В прошлом году стало известно, что и второй брак нападающего рухнул.
Но судьба плотно связала бывших дам сердца Антони, недавно девушки что-то не поделили. Во всяком случае у Мелани точно были какие-то претензии к Саманте, Да Круз устроила погоню за Жаклин по автостраде.
На такой трюк не способен даже Доминик Торетто.
Напряжение достигло пика.
Поклонницы «Форсажа» явно не усвоили главную мораль франшизы – нет ничего важнее семьи. Дружной семьи Марсьяля.
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