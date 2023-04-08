В матче против «Эвертона» Марсьяль забил за «МЮ» впервые с февраля. Но соцсети обсуждают не гол Антони, а «Форсаж», который устроили две его бывшие жены.

В 2016 году француз расстался с Самантой Жаклин, а в 2018 году женился на звезде реалити-шоу Мелани Да Круз. В прошлом году стало известно, что и второй брак нападающего рухнул.

Но судьба плотно связала бывших дам сердца Антони, недавно девушки что-то не поделили. Во всяком случае у Мелани точно были какие-то претензии к Саманте, Да Круз устроила погоню за Жаклин по автостраде.

На такой трюк не способен даже Доминик Торетто.

Напряжение достигло пика.

Поклонницы «Форсажа» явно не усвоили главную мораль франшизы – нет ничего важнее семьи. Дружной семьи Марсьяля.