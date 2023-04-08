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🎥 Пока Марсьяль забивает за «МЮ», одна его бывшая жена гоняется за другой бывшей женой по автостраде

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В матче против «Эвертона» Марсьяль забил за «МЮ» впервые с февраля. Но соцсети обсуждают не гол Антони, а «Форсаж», который устроили две его бывшие жены.

В 2016 году француз расстался с Самантой Жаклин, а в 2018 году женился на звезде реалити-шоу Мелани Да Круз. В прошлом году стало известно, что и второй брак нападающего рухнул.

Но судьба плотно связала бывших дам сердца Антони, недавно девушки что-то не поделили. Во всяком случае у Мелани точно были какие-то претензии к Саманте, Да Круз устроила погоню за Жаклин по автостраде.

На такой трюк не способен даже Доминик Торетто.

Напряжение достигло пика.

Поклонницы «Форсажа» явно не усвоили главную мораль франшизы – нет ничего важнее семьи. Дружной семьи Марсьяля.

5 комментариев

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sheiker87
Спасибо, посмеялся ))
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SLEVIN
Женился на звезде реалити шоу... Марс интеллектом не наделён походу
+6
0
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garp
мы не знаем что это такое
+3
0
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Вовито Бомбито
Новости которые мы заслужили
+8
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+8
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Ахма Начоо
Так по идее наоборот же должно быть?
0
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