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«Эвертон» начинает матч, как фаворит». Болельщики «МЮ» недовольны стартовым составом Тен Хага

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
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«МЮ» принимает «Эвертон» на «Олд Траффордд» в Премьер-лиге, матч уже в самом разгаре.

Эрик тен Хаг выбрал интересный состав - капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр появился на поле с первых минут. Скотт Мактомини также был включен в XI.

Болельщики клуба не особенно оценили такое решение тренера, о чем сообщили в Twitter:

💬@neptune1875: «Эвертон» начинает матч, как фаворит, раз Магуайр в «основе».

💬@MilesLALOR: «Мактомини и Магуайр…у нас большие неприятности!!».

💬@Boipelo54404675: «Магуайр вызывает вопросы, мне это не нравится, но на кону 3 очка! Вперед, парни!».

💬@UNTDABDIL: «Магуайр? Я смотреть не буду».

2 комментария

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Пацанчик реальный
Так то Мактоминней уже забил)
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Alexandr Grabovy
Магуаер топ ;)
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