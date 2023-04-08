«Эвертон» начинает матч, как фаворит». Болельщики «МЮ» недовольны стартовым составом Тен Хага
«МЮ» принимает «Эвертон» на «Олд Траффордд» в Премьер-лиге, матч уже в самом разгаре.
Эрик тен Хаг выбрал интересный состав - капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр появился на поле с первых минут. Скотт Мактомини также был включен в XI.
Болельщики клуба не особенно оценили такое решение тренера, о чем сообщили в Twitter:
💬@neptune1875: «Эвертон» начинает матч, как фаворит, раз Магуайр в «основе».
💬@MilesLALOR: «Мактомини и Магуайр…у нас большие неприятности!!».
💬@Boipelo54404675: «Магуайр вызывает вопросы, мне это не нравится, но на кону 3 очка! Вперед, парни!».
💬@UNTDABDIL: «Магуайр? Я смотреть не буду».
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