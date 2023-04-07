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В «МЮ» уверены, что Маркус Рэшфорд останется в клубе. Англичане воспользовались опцией продления контракт на год для перестраховки

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«ПСЖ» следит и выжидает.

По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» полностью уверен, что Маркус Рэшфорд останется в клубе.

Красные дьяволы инициировали продление контракта на один год в начале этого сезона, когда «ПСЖ» начал проявлять активный интерес к нападающему.

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Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» ожидает, что, предложив 25-летнему англичанину «время на обдумывание дальнейшей карьеры», они смогут удержать его в клубе.

Рэшфорд стал ключевым игроком Эрика тен Хага в этом сезоне. Нападающий забил 27 голов и отдал девять головых передач в 46 матчах этого сезона.

Продлит контракт?

3 комментария

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Answer1
Думаю Рэш ожидает прибавку к зп как минимум на уровне Санчо - 350к.
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red hikkikomori
Можно обмен на Неймара или на Мбаппе)
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Вовито Бомбито
Без Решфорда мы бы болтались где нибудь рядом с Челси
0
-2
-2
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