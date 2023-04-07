«ПСЖ» следит и выжидает.

По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» полностью уверен, что Маркус Рэшфорд останется в клубе.

Красные дьяволы инициировали продление контракта на один год в начале этого сезона, когда «ПСЖ» начал проявлять активный интерес к нападающему.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» ожидает, что, предложив 25-летнему англичанину «время на обдумывание дальнейшей карьеры», они смогут удержать его в клубе.

Рэшфорд стал ключевым игроком Эрика тен Хага в этом сезоне. Нападающий забил 27 голов и отдал девять головых передач в 46 матчах этого сезона.

Продлит контракт?