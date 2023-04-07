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Давид Де Хеа подпишет новый контракт с «МЮ» и пойдет на сокращение зарплаты

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Ожидается, что Давид де Хеа подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и останется в клубе после окончания этого сезона, сообщает Sky Sports.

Голкипер пойдет на сокращение зарплаты по сравнению с текущим соглашением, по которому он еженедельно получает 375 тысяч фунтов.

Контракт Де Хеа истекает этим летом, ходят слухи, что «Юнайтед» активировал пункт о продлении на один год.

Испанец остается номером один в воротах «Юнайтед», несмотря на первоначальные опасения, что его стиль игры не очень хорошо сочетается с философией Эрика тен Хага.

Де Хеа сыграл все 28 матчей Премьер-лиги в этом сезоне и в 12 сохранил ворота «сухими» - это всего на один меньше, чем у Ника Поупа из «Ньюкасла», который является лидером чемпионата по этому показателю.

9 комментариев

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Pushkin_CR7
Ответ SLEVIN
И 250 для него много. Слишком много минусов у него для современного вратаря
А для Санчо 350 много. Да и для Антони 200 тоже. Исходить надо из ряда моментов, да и замены пока мы не видим на горизонте. Быть кипером в МЮ это очень сложная задача.
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Pushkin_CR7
Ответ Лёха Жданчик
если будет 250тыс то это будет самый дорогой 2й вратарь в мире и ничего не поменяется по сути)
Да нет идеи сравнивать первый дорогой или второй. МЮ даже последним отчетом показал, что платить такие зп может. Он вам может не нравиться, но он легенда и определенная иерархия должна быть. Поэтому будет зп плюс- минус как у Каземиро, думаю.
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Pushkin_CR7
Ответ Лёха Жданчик
если будет 250тыс то это будет самый дорогой 2й вратарь в мире и ничего не поменяется по сути)
Да нет идеи сравнивать первый дорогой или второй. МЮ даже последним отчетом показал, что платить такие зп может. Он вам может не нравиться, но он легенда и определенная иерархия должна быть. Поэтому будет зп плюс-минус как у Каземиро, думаю.
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Лёха Жданчик
Ответ Answer1
Вот это хорошая новость, кто бы что не говорил. Не важно, что случится с вопросом по новому вратарю, в любом случае с Де Хеа входить в новый сезон гораздо спокойнее. Придет новый вратарь, более подходящий Тен Хагу, Давид присядет на лавку и будет пытаться конкурировать за место, не давая расслабиться новому киперу. Не придет новый кипер, тоже ок, возвращается Хендо, который может попытаться составить конкуренцию Де Хеа.
Если придет новый вратарь то он должен быть лучше ДеХеа во всем и ему придется конкурировать с ДеХеа и его сильными сторонами а это уже говорит о том что МЮ в плюсе
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Лёха Жданчик
Ответ Pushkin_CR7
Было бы круто, чтобы Давид забрал перчатку по итогам сезона. А еще интересно, насколько предлагают Давиду уменьшить зп. Ведь, даже с учетом, что он не полевой игрок, 32 года это уже не пиковый контракт, как у Маркуса, к примеру. Тяжело, конечно, психологически, ужиматься, какие бы это цифры не были. Наверное около 250 будет, если подпишут.
если будет 250тыс то это будет самый дорогой 2й вратарь в мире и ничего не поменяется по сути)
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SLEVIN
Ответ Pushkin_CR7
Было бы круто, чтобы Давид забрал перчатку по итогам сезона. А еще интересно, насколько предлагают Давиду уменьшить зп. Ведь, даже с учетом, что он не полевой игрок, 32 года это уже не пиковый контракт, как у Маркуса, к примеру. Тяжело, конечно, психологически, ужиматься, какие бы это цифры не были. Наверное около 250 будет, если подпишут.
И 250 для него много. Слишком много минусов у него для современного вратаря
+1
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Answer1
Вот это хорошая новость, кто бы что не говорил. Не важно, что случится с вопросом по новому вратарю, в любом случае с Де Хеа входить в новый сезон гораздо спокойнее. Придет новый вратарь, более подходящий Тен Хагу, Давид присядет на лавку и будет пытаться конкурировать за место, не давая расслабиться новому киперу. Не придет новый кипер, тоже ок, возвращается Хендо, который может попытаться составить конкуренцию Де Хеа.
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stanvixx
Конечно сохраняют Давида, по сути, можно сказать, только за былые заслуги и за многолетнюю преданность клубу. На выходах так толком и не играет, разыгрывать не умеет, стилю Тен Хага не подходит...
Вот просто, навскидку, представить, что он не игрок МЮ сейчас . Купил бы его МЮ? Рассматривал бы хотя бы как кандидата на приобретение этим летом? Однозначно - нет.
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Pushkin_CR7
Было бы круто, чтобы Давид забрал перчатку по итогам сезона.
А еще интересно, насколько предлагают Давиду уменьшить зп. Ведь, даже с учетом, что он не полевой игрок, 32 года это уже не пиковый контракт, как у Маркуса, к примеру. Тяжело, конечно, психологически, ужиматься, какие бы это цифры не были. Наверное около 250 будет, если подпишут.
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