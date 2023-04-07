9 комментариев

Ожидается, что Давид де Хеа подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и останется в клубе после окончания этого сезона, сообщает Sky Sports.

Голкипер пойдет на сокращение зарплаты по сравнению с текущим соглашением, по которому он еженедельно получает 375 тысяч фунтов.

Контракт Де Хеа истекает этим летом, ходят слухи, что «Юнайтед» активировал пункт о продлении на один год.

Испанец остается номером один в воротах «Юнайтед», несмотря на первоначальные опасения, что его стиль игры не очень хорошо сочетается с философией Эрика тен Хага.

Де Хеа сыграл все 28 матчей Премьер-лиги в этом сезоне и в 12 сохранил ворота «сухими» - это всего на один меньше, чем у Ника Поупа из «Ньюкасла», который является лидером чемпионата по этому показателю.