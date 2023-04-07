9 комментариев

Давид Де Хеа подпишет новый контракт с «МЮ» и пойдет на сокращение зарплаты
Ожидается, что Давид де Хеа подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и останется в клубе после окончания этого сезона, сообщает Sky Sports.
Голкипер пойдет на сокращение зарплаты по сравнению с текущим соглашением, по которому он еженедельно получает 375 тысяч фунтов.
Контракт Де Хеа истекает этим летом, ходят слухи, что «Юнайтед» активировал пункт о продлении на один год.
Испанец остается номером один в воротах «Юнайтед», несмотря на первоначальные опасения, что его стиль игры не очень хорошо сочетается с философией Эрика тен Хага.
Де Хеа сыграл все 28 матчей Премьер-лиги в этом сезоне и в 12 сохранил ворота «сухими» - это всего на один меньше, чем у Ника Поупа из «Ньюкасла», который является лидером чемпионата по этому показателю.
Вот просто, навскидку, представить, что он не игрок МЮ сейчас . Купил бы его МЮ? Рассматривал бы хотя бы как кандидата на приобретение этим летом? Однозначно - нет.
А еще интересно, насколько предлагают Давиду уменьшить зп. Ведь, даже с учетом, что он не полевой игрок, 32 года это уже не пиковый контракт, как у Маркуса, к примеру. Тяжело, конечно, психологически, ужиматься, какие бы это цифры не были. Наверное около 250 будет, если подпишут.