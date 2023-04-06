«Я очень доволен тем, как отреагировала команда», - отметил Лисандро Мартинес в интервью после матча «МЮ» с «Брентфордом».

«Мы выиграли матч – это здорово. Тренер рад. Нужно продолжать двигаться вперед именно с таким настроем, а не как было против «Ньюкасла». Я очень рад за команду».

«Мы заработали три очка и нужно думать о предстоящей встрече с «Эвертоном» - у нас много работы».

Лисандро спросили и о комментариях Люка Шоу, в которых он раскритиковал товарищей по команде после поражения от «Ньюкасла».

«Я полностью с ним согласен. Невозможно проигрывать таким образом, особенно «Ньюкаслу», - заявил Мартинес.

«Сейчас каждый матч для нас – это финал. Нужно играть со страстью, нужно бороться за три очка. Не делать этого значит проявлять неуважение к клубу. Нужно бороться в каждом матче, защищать нашу эмблему».

Мартинес был одним из лучших в матче против «Брентфорда» в АПЛ и помог Давиду Де Хеа сохранить ворота «сухими».