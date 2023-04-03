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Уэйн Руни может дебютировать в боксе. Ему готовят бой против Джейка Пола

Уэйн Руни Уэйн Руни
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Карьера Уэйна Руни как футболиста, несомненно, была одной из самых выдающихся, но теперь легенда Англии теперь может попытать счастья в качестве боксера.

Но его судьба привела его к участию в этом виде спорта, фанатом которого он является, так что вполне логично, что это произошло.

Промоутер Эдди Хирн считает, что Уэйн Руни может сделать выдающуюся карьеру, по крайней мере, с выставочными боями.

Уэйн Руни проведет свой первый бой с Джейком Полом?

Следует помнить, что Руни был известен как довольно сложный и проблематичный игрок в первые годы своей карьеры в «Эвертоне», но когда он пришел в «Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона, его смогли направить в нужное русло.

Возможным противником для бывшего футболиста может стать популярный ютубер, ставший боксером Джейк Пол.

Это будет новая возможность для Пола, который только что потерпел свое первое поражение в семи боях.

Джейк проиграл раздельным решением судей против Томми Фьюри, брата известного чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Почему Руни хочет боксировать?

Уэйн Руни – фанат бокса, поэтому он хочет попытать счастья на ринге. Вот почему он связался с Хирном, чтобы найти бой.

Ожидается, что бой состоится на легендарном стадионе «Олд Траффорд», который был домом Уэйна Руни во время его выдающегося пребывания в «Манчестер Юнайтед».

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