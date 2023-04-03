И дело не в плохой игре.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в гостях у «Ньюкасла» со счетом 2:0.

Игроки команды тен Хага провели слабую игру, и, конечно же, они были разочарованы как результатом, так и самими собой. Некоторые из манкунианцев захотели поскорее покинуть поле, но их остановил Бруну Фернандеш.

Такие игроки, как Рэшфорд, Мартинес и Марсьяль, сразу направились к туннелю, но капитан команды закричал им, чтобы они пошли и поблагодарили своих болельщиков на гостевых трибунах. Manchester Evening News сообщает, что Бруну поддержал Стив Макларен, помощник тен Хага, и тоже напомнил игрокам о манерах.