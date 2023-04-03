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Работа для капитана. Фернандеш накричал на партнеров по команде после финального свистка в матче с «Ньюкаслом»

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И дело не в плохой игре.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в гостях у «Ньюкасла» со счетом 2:0.

Игроки команды тен Хага провели слабую игру, и, конечно же, они были разочарованы как результатом, так и самими собой. Некоторые из манкунианцев захотели поскорее покинуть поле, но их остановил Бруну Фернандеш.

Такие игроки, как Рэшфорд, Мартинес и Марсьяль, сразу направились к туннелю, но капитан команды закричал им, чтобы они пошли и поблагодарили своих болельщиков на гостевых трибунах. Manchester Evening News сообщает, что Бруну поддержал Стив Макларен, помощник тен Хага, и тоже напомнил игрокам о манерах.

2 комментария

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TravenS
Ответ Lavinka
Настоящий капитан !
Рой Кин?
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Lavinka
Настоящий капитан !
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