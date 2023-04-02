14 комментариев

😡 Поймана реакция Антони и Мартинеса на неожиданные замены в матче с «Ньюкаслом». Похоже, что тен Хаг теряет команду
Уважением и не пахнет.
Антони, возможно, был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».
Бразильский вингер создал несколько хороших моментов в первом тайме и, в целом, выглядел лучшим игроком красных дьяволов.
По иронии судьбы, он также нанес единственный удар команды в створ ворот. Но, несмотря на все это, Антони был заменен на Джейдона Санчо.
Бразилец выглядел недовольным, когда узнал о замене.
Решение Эрика тен Хага поменять его на Санчо полностью провалилось, поскольку английский вингер не смог оказать положительного влияния на игру «МЮ».
Тен Хаг сделал еще одну сомнительную замену, сняв Лисандро Мартинеса ближе к концу игры, когда счет еще был 1:0.
Аргентинец тоже был «раздражен» и даже гневно ударил кресло.
К сожалению для тен Хага, ни одна из его замен не смогла изменить ход встречи в положительную сторону.
Ну автор этой статейки точно голову где-то потерял.
Антони опять запорол перспективную атаку своим безмозглым ударом-пасом во вратаря с дальней дистанции. И был заменен. Недоволен он был своей убогой игрой, а не фактом замены. Спасибо за пас Далоту, не более.
Мартинеса заменили на Пеллестри. Что там сомнительного? Команда горит, конечно будут дефов убирать.
А вообще играли безобразно все, кроме пожалуй Де Хеа , который спас от разгрома.
Играет в основе лишь по той причине, что Санчо выглядит ещё хуже.