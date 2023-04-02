14 комментариев

Уважением и не пахнет.

Антони, возможно, был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».

Бразильский вингер создал несколько хороших моментов в первом тайме и, в целом, выглядел лучшим игроком красных дьяволов.

По иронии судьбы, он также нанес единственный удар команды в створ ворот. Но, несмотря на все это, Антони был заменен на Джейдона Санчо.

Бразилец выглядел недовольным, когда узнал о замене.

Решение Эрика тен Хага поменять его на Санчо полностью провалилось, поскольку английский вингер не смог оказать положительного влияния на игру «МЮ».

Тен Хаг сделал еще одну сомнительную замену, сняв Лисандро Мартинеса ближе к концу игры, когда счет еще был 1:0.

Аргентинец тоже был «раздражен» и даже гневно ударил кресло.

К сожалению для тен Хага, ни одна из его замен не смогла изменить ход встречи в положительную сторону.