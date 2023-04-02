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😡 Поймана реакция Антони и Мартинеса на неожиданные замены в матче с «Ньюкаслом». Похоже, что тен Хаг теряет команду

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Футбол Футбол

Уважением и не пахнет.

Антони, возможно, был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».

Бразильский вингер создал несколько хороших моментов в первом тайме и, в целом, выглядел лучшим игроком красных дьяволов.

По иронии судьбы, он также нанес единственный удар команды в створ ворот. Но, несмотря на все это, Антони был заменен на Джейдона Санчо.

Бразилец выглядел недовольным, когда узнал о замене.

Решение Эрика тен Хага поменять его на Санчо полностью провалилось, поскольку английский вингер не смог оказать положительного влияния на игру «МЮ».

Тен Хаг сделал еще одну сомнительную замену, сняв Лисандро Мартинеса ближе к концу игры, когда счет еще был 1:0.

Аргентинец тоже был «раздражен» и даже гневно ударил кресло.

К сожалению для тен Хага, ни одна из его замен не смогла изменить ход встречи в положительную сторону.

14 комментариев

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Kasatka Edvard
для меня всегда эти парни больше всего похожи на андрюху и тему с шестого класса, из спального района провинциального городка в условные 00-10ые годы) в принципе, такие и есть, только бразильские, петушиться у них с молоком матери впитано
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said
Ответ red hikkikomori
чё там тащит Де Хеа, оба гола его, стоит на ленте , не оторвать оттуда, когда спас в упор- били прямо в него, так он ещё и отбил в соперника, который опять уже в лежачего Де Хеа пробил, а сколько опасных дальних ударов было, при которых он даже не шелохнулся, повезло что не залетели, могло быть так же как с ливером
Он нормальный пацан , зря ты так про него )))
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CyberUnited
"Похоже, что тен Хаг теряет команду"

Ну автор этой статейки точно голову где-то потерял.
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red hikkikomori
так у Антонины всегда такая рожа при замене
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red hikkikomori
Ответ said
Честно про Де Хеа мало кто пишет и говорит , а еще его менять хотят , да он каждый матч тащит , Далот дноооо, бисака намного бодрее и увереннее , полузащиты у нас нет , если нет Каз , Марс должен играть вместо Вега, Реш и Санчо - Санчо надо дать играть и воодушевить этим самым парня , а Антони вообще на хер выгнать , он бестолковый 100 миллионник , и нельзя убирать Мартинеса и Варана , они были лучшими , Витька как можно было вытащить …, Мактом вообще не уровень дерево , лучше уже Фред
чё там тащит Де Хеа, оба гола его, стоит на ленте , не оторвать оттуда, когда спас в упор- били прямо в него, так он ещё и отбил в соперника, который опять уже в лежачего Де Хеа пробил, а сколько опасных дальних ударов было, при которых он даже не шелохнулся, повезло что не залетели, могло быть так же как с ливером
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said
Честно про Де Хеа мало кто пишет и говорит , а еще его менять хотят , да он каждый матч тащит , Далот дноооо, бисака намного бодрее и увереннее , полузащиты у нас нет , если нет Каз , Марс должен играть вместо Вега, Реш и Санчо - Санчо надо дать играть и воодушевить этим самым парня , а Антони вообще на хер выгнать , он бестолковый 100 миллионник , и нельзя убирать Мартинеса и Варана , они были лучшими , Витька как можно было вытащить …, Мактом вообще не уровень дерево , лучше уже Фред
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Rustamancha
Эта статейка - бредятина из головы
+5
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mj23.net
Заголовок крут)))
Антони опять запорол перспективную атаку своим безмозглым ударом-пасом во вратаря с дальней дистанции. И был заменен. Недоволен он был своей убогой игрой, а не фактом замены. Спасибо за пас Далоту, не более.
Мартинеса заменили на Пеллестри. Что там сомнительного? Команда горит, конечно будут дефов убирать.
+5
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Леонид Ботвинник
Все притянуто за уши. Мартинес явно злится из-за результата и самой игры . И каким таким был лучшим Антони ? Неоправданные удары , потери. Один пас пяткой и весь лучший.
А вообще играли безобразно все, кроме пожалуй Де Хеа , который спас от разгрома.
+13
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Ksandvankneshas
Выпустил Витька, из под него и забили второй
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Hella black
Замена двоих центрдефов,в лице Варана и Мартинеза,ну это нонсенс какой-то ! Ладно Антони,но снять центр обороны,давно такого не видел.
+1
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Nani32
Антони лучше бы свой уровень игры поднимал, а не кислую мину тренировал. Одноногая прима за 100 миллионов, главным талантом которой является кручение с мячом вокруг своей оси.
Играет в основе лишь по той причине, что Санчо выглядит ещё хуже.
+14
-1
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SegaYasch
🤦🏽‍♂️ «Уважением не пахнет» - это вы про отношение к таким постам?
+17
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Роман
У 9 Хага ставка горела. Поэтому было логичным заменить активного Антони, а пассивного Рэшфорда оставить на поле.
+1
-3
-2
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