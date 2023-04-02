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😡 «Этот результат только на совести тренера». Фанаты «Юнайтед» жестко раскритиковали тен Хага после поражения от «Ньюкасла»

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Эрик тен Хаг подвергся жесткой критике после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

Очевидно, что стартовая тактика голландца не сработала, а по ходу игры ему ничего изменить не удалось, что и стало главной претензией фанатов «Юнайтед».

Erik ten Hag sends warning to Newcastle over spending power

Более того, тен Хаг сделал неоднозначные замены, которые вызвали много вопросов у болельщиков.

💭 AdamCrafton: «Тен Хаг ошибся в этой игре. Неправильная стартовая схема, плохие замены и нелепые голы. Действительно странный матч для него».

💭 SamuelLuckhurst: «Это был полный провал от тен Хага. Тревожный звоночек был еще, когда в стартовом составе появились Мактомини и Забитцер в матчах против «Вест Хэма» и «Фулхэма». Фред вышел слишком поздно. Сыграли еще хуже, чем на «Энфилде».

💭 BreezyUTD: «Тен Хаг не застрахован от критики. Сегодня был полнейший провал».

💭 Gideomatic: «Этот результат только на совести тен Хага. Виноват он и никто больше».

💭 RealistGlizzy: «Будущее тен Хага будет определяться тем, насколько он проявит себя этим летом. Пришло время действовать».

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4 комментария

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Александр Калашников
Ответ Romano1985
Ставка слетела , кэф на мю был 3,52 ! Поставил 10-к …
Букмекеры не дураки раз такой коэффициент был. У них лучшие аналитики, учитивают каждую мелочь. А тут гадалке не ходи. Нет Каземиро -нет игры (
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Тюменский медвежонок
сегодня меня снова хватило на 45 минут, дальше смотреть уже не было сил... ужасная игра, просто нулевая... тен Хага хвалят весь сезон и называют гением, который что-то там наладил в нападение + гением называют деревяшку Рэшфорда, но по итогу мы продолжаем бить антирекорды результативности, даже супер закрытый Ньюкасл который играет в английском стиле на 1-0 и то забил в сезоне больше чем мы... игра в атаке как была нулевая весь сезон, так и продолжает оставаться. Даже не до конца уверен поможет ли эту результативность поднять, если купим летом забивного форварда, потому что есть шанс что превратим "забивного" форварда в "не забивного"
+1
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Romano1985
Ставка слетела , кэф на мю был 3,52 ! Поставил 10-к …
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fellx
На спортсе его уже в святые записать успели. На деле обычный местячковый тренер, которому повезло, что Роналду вовремя ушёл, и из за этого 7 Хаг получил огромную поддержку от хейтеров португальца в соц сетях. Ничего, завтра ребята робегают еще 12 км как наказание и сольют следующую игру снова специально
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