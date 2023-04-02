Эрик тен Хаг подвергся жесткой критике после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

Очевидно, что стартовая тактика голландца не сработала, а по ходу игры ему ничего изменить не удалось, что и стало главной претензией фанатов «Юнайтед».

Более того, тен Хаг сделал неоднозначные замены, которые вызвали много вопросов у болельщиков.

💭 AdamCrafton: «Тен Хаг ошибся в этой игре. Неправильная стартовая схема, плохие замены и нелепые голы. Действительно странный матч для него».

💭 SamuelLuckhurst: «Это был полный провал от тен Хага. Тревожный звоночек был еще, когда в стартовом составе появились Мактомини и Забитцер в матчах против «Вест Хэма» и «Фулхэма». Фред вышел слишком поздно. Сыграли еще хуже, чем на «Энфилде».

💭 BreezyUTD: «Тен Хаг не застрахован от критики. Сегодня был полнейший провал».

💭 Gideomatic: «Этот результат только на совести тен Хага. Виноват он и никто больше».

💭 RealistGlizzy: «Будущее тен Хага будет определяться тем, насколько он проявит себя этим летом. Пришло время действовать».

Cогласны?