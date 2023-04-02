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При сверхплотном графике игроки «Юнайтед» редко травмируются. Как Тен Хаг решил проблему повреждений?

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Все дело в грамотном подходе.

«Юнайтед» продолжает борьбу в Кубке Англии, Лиге Европы и у команды осталось еще 11 туров АПЛ. Это означает, что за сезон команда сыграет как минимум 61 игру. Это будет всего один из пяти случаев в истории «красных дьяволов», когда число официальных матчей перевалит за 60.

При выходе в финал Кубка Англии и Лиги Европы, это число вырастет до 65 − второй показатель в истории.

В таком случае неизбежно встает вопрос об уровне физической готовности игроков и возможных травмах, ведь «Юнайтед» предстоит сыграть 19 возможных игр за девять недель. Только в апреле клуб ждет 9 матчей.

Несмотря на напряженный график, количество травм подколенного сухожилия и мягких тканей при Тен Хаге сильно сократилось. Виной тому − пристальное внимание к физической нагрузке команды.

С помощью команды экспертов по фитнесу и спортивных ученых показатели игроков «Юнайтед» отслеживаются по нескольким различным наборам данных. В частности, это касается счетчиков спринта (когда игрок бежит быстрее 28 км/ч) с целью распределить нагрузку высокоинтенсивной работы. Если спринтов будет слишком много, то, скорее всего, это приведет к травмам.

Анонимный источник из клуба рассказал The Athletic следующее: «Тен Хаг понимает важность чисел. Он умен. Он из обеспеченного окружения − людей, которые успешно использовали числа в бизнесе».

Вот что сам главный тренер «Юнайтед» говорил о напряженном графике матчей: «Нам не нужен отдых. Когда игроки возвращаются (после перерыва на сборы), то мы держим ритм. Игроки любят играть. У нас много энергии и хороший состав. Мы будем меняться, но мы должны двигаться от игры к игре и выпускать на поле лучший состав».

3 комментария

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red hikkikomori
если не нужен отдых почему тогда сегодня дохлые были как и с ливером, разница лишь в том что там все залетело , а тут нет
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stanvixx
Ответ Биограф Венгера
Он же 3 недели назад плакался что у него куча травм в отличие от Арсенала?
Попробуй почитать дальше заголовка. В самой статье говорится о травмах категории перенапряжения. В частности мягких тканей и подколенного сухожилия. От контактных травм, как в ситуации с Ван де Беком или Эриксеном, не застрахует никто и ни что.
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Биограф Венгера
Он же 3 недели назад плакался что у него куча травм в отличие от Арсенала?
0
0
0
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