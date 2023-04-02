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Лучший − Лисандро Мартинес. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Ньюкасла»

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Пропустили «сорок» на третье место.

В семнадцати последних матчах команда Эрика тен Хага проиграла всего во второй раз, но как и в предыдущий − болезненно. На этот раз «Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» со счетом 2:0 и теперь «красные дьяволы» свалились на четвертую строку. Голы забивали Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

За весь матч подопечные голландского тренера нанесли всего 6 ударов, 1 из них в створ. Для сравнения на счету «Ньюкасла» − 22 и 6 соответственно. По ожидаемым голам ситуация еще хуже: 3,46 xG против 0,43 xG. Команда Эди Хау без шансов обыграла манкунианцев.

Лучший игрок матча − Лисандро Мартинес. Пожалуй, единственный игрок, который сегодня пытался предотвратить полную катастрофу. Эрик тен Хаг решил поберечь его и снял за 7 минут до конца игры, чем аргентинец был недоволен.

Худший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Растворился на поле и ни разу не пробил в сторону ворот.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

12 комментариев

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Samsung Galaxy
Что это было бл.... !?!?
Чем они занимались две недели , за исключением пару человек , все отдыхали и готовились .Мак и Далот это что то.......
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Nickolay Lyskov
Судя по оценкам, МЮ выиграл, да ещё и уверенно
+1
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Arturas Guja
ten xag mudak nevipuskajet marca sanco,prosto detel...
0
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said
Марса в основу , Санчо в основу и пусть играют они заиграют и Реш к ним и будет хорошая атака , Мак не уровень , Забитцер не уровень -вообще провалил центр поля , Бисака намного круче Далота - Лысый услышь нас
0
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said
Ну почему нет характера у этих парней , как обиженные играют
+2
0
+2
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said
Центр поля - провал - тактика тренера на игру провал , Решворд и Бруну провал полный
+4
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+4
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Кирилл Мирошниченко
Вне сомнений, если бы не Де Хеа и Лича была бы катастрофа
+4
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+4
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Юра Зыков
Ну провал полностью как игроков так и тренера.
Пол команды пешком ходила,тактически и физически Сороки были лучше!
+4
0
+4
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кроссовер Айверсона
Ответ Леонид Ботвинник
Не было сегодня лучших, если только Де Хеа . Просто нет слов.
Антони на самом деле был неплох, лучше чем обычно по крайней мере
+2
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Bad Santa
Лича точно man of the season.
+2
0
+2
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Леонид Ботвинник
Не было сегодня лучших, если только Де Хеа .
Просто нет слов.
+7
-3
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Спартак-лучшая команда России
А говорили что могут поборятся за чемпионство
+1
0
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