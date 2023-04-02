12 комментариев

Пропустили «сорок» на третье место.

В семнадцати последних матчах команда Эрика тен Хага проиграла всего во второй раз, но как и в предыдущий − болезненно. На этот раз «Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» со счетом 2:0 и теперь «красные дьяволы» свалились на четвертую строку. Голы забивали Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

За весь матч подопечные голландского тренера нанесли всего 6 ударов, 1 из них в створ. Для сравнения на счету «Ньюкасла» − 22 и 6 соответственно. По ожидаемым голам ситуация еще хуже: 3,46 xG против 0,43 xG. Команда Эди Хау без шансов обыграла манкунианцев.

Лучший игрок матча − Лисандро Мартинес. Пожалуй, единственный игрок, который сегодня пытался предотвратить полную катастрофу. Эрик тен Хаг решил поберечь его и снял за 7 минут до конца игры, чем аргентинец был недоволен.

Худший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Растворился на поле и ни разу не пробил в сторону ворот.

Оценки от SofaScore

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