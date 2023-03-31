Маркус Рэшфорд отправился с командой на матч Премьер-лиги с «Ньюкаслом» в воскресенье.

Нападающий пропустил победы сборной Англии в квалификации Евро-2024 над Италией и Украиной во время перерыва между сборными.

Скотт МакТомини, забивший четыре гола за Шотландию в перерыве, в том числе два гола в ворота Испании, был замечен в команде, как и Давид де Хеа, Рафаэль Варан и Антони.

Среди прочих были замечены Диого Далот, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Фред, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Ваут Вегхорст и Аарон Уан-Биссака.

Люк Шоу, Энтони Марсьяль и Марсель Забитцер не были замечены, но, возможно, они все равно отправились с командой. Эрик тен Хаг предположил, что Марсьяль может вернуться в состав против «Ньюкасла» после трехмесячного отсутствия из-за травмы.

Между тем, по словам главного тренера и бывшего временного менеджера «Юнайтед» Ральфа Рангника, у Забитцера была проблема с коленом во время победы Австрии над Азербайджаном со счетом 4:1 на прошлой неделе, поэтому полузащитник остался на скамейке запасных в матче с Эстонией.