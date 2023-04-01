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«МЮ» должен почти 1 миллиард фунтов стерлингов в виде различных платежей

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По данным BBC, «Манчестер Юнайтед» в настоящее время находится в положении, когда он должен 969,6 млн фунтов стерлингов разным сторонам.

Основной долг «красных дьяволов» сейчас превышает 535 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, «красные дьяволы» также взяли 206 миллионов фунтов стерлингов из кредитной линии.

Они задолжали другим клубам 227 миллионов фунтов стерлингов за невыплаченные трансферные сборы за игроков, подписанных в последние годы.

Общая сумма составляет чуть менее 1 миллиарда фунтов стерлингов, и цифры свидетельствуют о «напряженном финансовом положении» клуба.

Эти цифры могут быть причиной того, что Глейзеры стремятся продать клуб, но не сделают этого менее чем за 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Катарский шейх Джассим уже пообещал сократить любой долг клуба, если ему удастся возглавить «Юнайтед».

 

4 комментария

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Dm Kznts
что значит должны другим клубам за купленных игроков ?
Они видимо в рассрочку были куплены на несколько лет.
В таком случае у любого клуба есть долги за игроков перед другими клубами.
+1
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Александр Калашников
Мда... Тут только катарцы на помощь. Ретклиффу будет тяжело после клещей
+2
0
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B_Boris
Высосали досуха, а кто-то ещё говорит что "имеют право, они же владельцы, денег и так полно" 🤷🏻
+3
0
+3
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NikitaNik
Офигеть, ещё с таким долгом пытаются сплавить за 6+ Миллиардов.
+5
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