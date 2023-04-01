По данным BBC, «Манчестер Юнайтед» в настоящее время находится в положении, когда он должен 969,6 млн фунтов стерлингов разным сторонам.

Основной долг «красных дьяволов» сейчас превышает 535 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, «красные дьяволы» также взяли 206 миллионов фунтов стерлингов из кредитной линии.

Они задолжали другим клубам 227 миллионов фунтов стерлингов за невыплаченные трансферные сборы за игроков, подписанных в последние годы.

Общая сумма составляет чуть менее 1 миллиарда фунтов стерлингов, и цифры свидетельствуют о «напряженном финансовом положении» клуба.

Эти цифры могут быть причиной того, что Глейзеры стремятся продать клуб, но не сделают этого менее чем за 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Катарский шейх Джассим уже пообещал сократить любой долг клуба, если ему удастся возглавить «Юнайтед».