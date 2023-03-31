Выступая в подкасте Webby & O’Neill, Пол Скоулз высказался о Джейдоне Санчо.

«Послушайте, он был далеко не тем, что мы думали, когда его покупали у "Боруссии Дортмунд", но ему может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться в Премьер -лиге и привыкнуть к ее темпу.

«Его физическая форма улучшится, как только он начнет играть каждую неделю.

«Я действительно не вижу его на позиции десятки; я вижу его на левом фланге. Но Маркус Рэшфорд в отличной форме. Я знаю, что он играл на правом фланге в Дортмунде и был хорош.

Речь идет об игроках, которые у вас есть, и игроки в Дортмунде подходили ему. Возможно, ему просто потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к игрокам вокруг него».

Санчо провел несколько месяцев вдали от основной команды в начале этого сезона, а Эрик тен Хаг все больше разочаровывался в физической форме и настрое игрока.

23-летний игрок после своего возвращения выглядел намного лучше, но болельщики явно еще не видели настоящего Санчо в футболке «Манчестер Юнайтед».