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Гринвуд хотел бы вернуться в «Юнайтед» как можно скорее. Когда же он сможет тренироваться на самом деле?

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Клуб все еще проводит внутреннее расследование.

По данным Daily Mail, Мэйсон Гринвуд как можно скорее хочет вернуться на поле в футболке «Юнайтед». Однако сейчас клуб проводит внутреннее расследование и оно будет завершено только летом. Следовательно, игрока не стоит ждать на тренировка ранее сезона-2023/2024.

Гринвуда отстранили от команды в январе 2022 года. Девушка форварда обвинила его в изнасиловании и нападении. В этом году дело было прекращено.

В руководстве «Юнайтед» есть опасения, что возвращение 21-летнего игрока может подорвать продвижение клуба.

Между тем, по причудливому повороту событий, Харриет Робсон, та самая девушка, обвинившая футболиста в изнасиловании и нападении, ждет от него ребенка. Все громче звучат слухи о скорой свадьбе.

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