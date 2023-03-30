United Tweets
Блог

Магуайр слишком много времени уделяет чтению критики от фанатов. Его даже просили ограничить время в соцсетях

Клубы Клубы
Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Подумай, прежде чем писать об игре Харри.

Недавно Харри Магуайр дал большое интервью, где в том числе ответил своим критикам, заявив, что на его уровне уже не нужно ничего доказывать.

Судя по всему, капитан «Манчестер Юнайтед» сделал это не случайно, так как, оказывается, до него доходят многие нелестные отзывы о его игре, которые фанаты пишут в социальных сетях.

Источники из клуба сообщили ESPN, что Магуайр «слишком много внимания уделяет» многочисленным постам и комментариям фанатов в сети. Он часто заходит в соцсети сразу же после матчей, несмотря на то, что ему постоянно говорят держаться от них подальше.

 

30-летнему футболисту не пробить себе место в стартовом составе под руководством тен Хага, и в нынешнем сезоне защитник в основном выходил со скамейки запасных. В этом сезоне Магуайр сыграл всего 11 раз в Премьер-лиге, в связи с чем закономерно встает вопрос о его будущем.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsamourlidis_mufc
Ответ Ярослав Жинкевич
Будет читать комменты - закончит как Джонс...
Чемпионом Англии, обладателем кубка Англии, кубка английской лиги и ЛЕ? Ну в целом для Маги это топ - карьера)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Жинкевич
Будет читать комменты - закончит как Джонс...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий