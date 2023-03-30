Подумай, прежде чем писать об игре Харри.

Недавно Харри Магуайр дал большое интервью, где в том числе ответил своим критикам, заявив, что на его уровне уже не нужно ничего доказывать.

Судя по всему, капитан «Манчестер Юнайтед» сделал это не случайно, так как, оказывается, до него доходят многие нелестные отзывы о его игре, которые фанаты пишут в социальных сетях.

Источники из клуба сообщили ESPN, что Магуайр «слишком много внимания уделяет» многочисленным постам и комментариям фанатов в сети. Он часто заходит в соцсети сразу же после матчей, несмотря на то, что ему постоянно говорят держаться от них подальше.

30-летнему футболисту не пробить себе место в стартовом составе под руководством тен Хага, и в нынешнем сезоне защитник в основном выходил со скамейки запасных. В этом сезоне Магуайр сыграл всего 11 раз в Премьер-лиге, в связи с чем закономерно встает вопрос о его будущем.