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Рэшфорда обвинили в завышенных требованиях по зарплате. Игрок незамедлительно ответил

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Опроверг слухи и заявил, что сражается за команду.

Контракт форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда истекает в следующем году и в последнее время возникает все больше слухов о том, что игрок может покинуть команду. Правда, в клубе настроены на то, чтобы сохранить англичанина.

Некоторые СМИ обвинили игрока в том, что у него завышенные требования по зарплате и они выходят за потолок в 300 тысяч фунтов в неделю, который хотят установить в «Юнайтед». Сейчас Рэшфорд получает 250 тысяч фунтов и очевидно, что после такого сезона он захочет повышения. Маркус через инсайдера Фабрицио Романо опроверг слухи:

«Есть одна очень странная история о том, что я и мои советники выдвигаем требования... Полная ерунда! Моя цель и цель клуба − занять как можно более высокое место в лиге и попытаться выиграть кубок или даже два».

В 26 матчах АПЛ этого сезона Маркус Рэшфорд забил 14 голов.

3 комментария

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#SharkTeam
Санчес и то больше получал. Рэш заслуживает получать больше Де Хеи
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LAVRENT129
Он должен остаться в мю
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Bolvan
Рэша надо продлевать
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-1
-1
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