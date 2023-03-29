Опроверг слухи и заявил, что сражается за команду.

Контракт форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда истекает в следующем году и в последнее время возникает все больше слухов о том, что игрок может покинуть команду. Правда, в клубе настроены на то, чтобы сохранить англичанина.

Некоторые СМИ обвинили игрока в том, что у него завышенные требования по зарплате и они выходят за потолок в 300 тысяч фунтов в неделю, который хотят установить в «Юнайтед». Сейчас Рэшфорд получает 250 тысяч фунтов и очевидно, что после такого сезона он захочет повышения. Маркус через инсайдера Фабрицио Романо опроверг слухи:

«Есть одна очень странная история о том, что я и мои советники выдвигаем требования... Полная ерунда! Моя цель и цель клуба − занять как можно более высокое место в лиге и попытаться выиграть кубок или даже два».

В 26 матчах АПЛ этого сезона Маркус Рэшфорд забил 14 голов.