Первый международный перерыв в году подходит к концу, «Манчестер Юнайтед» вернется в строй на выходных.

«Красные дьяволы» едут в гости к «Ньюкаслу» на игру, которая может оказать огромное влияние на гонку за топ-4 АПЛ.

Между тем, эксперты по прогнозированию из FiveThirtyEight считают, что команда Тен Хага комфортно завершит сезон на третьем месте с 71 очком.

Топ-6 финала Премьер-лиги 2022/23 по версии FiveThirtyEight:

1. "Арсенал" — 87 очков

2. «Манчестер Сити» — 85 очков

3. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко

4. «Ньюкасл» — 66 очков

5. "Ливерпуль" — 64 очка

6. "Тоттенхэм" — 64 очка