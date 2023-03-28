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Суперкомпьютер обновил прогноз на топ-4 АПЛ: «МЮ» наберет 71 очко

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Первый международный перерыв в году подходит к концу, «Манчестер Юнайтед» вернется в строй на выходных.

«Красные дьяволы» едут в гости к «Ньюкаслу» на игру, которая может оказать огромное влияние на гонку за топ-4 АПЛ.

Между тем, эксперты по прогнозированию из FiveThirtyEight считают, что команда Тен Хага комфортно завершит сезон на третьем месте с 71 очком.

Топ-6 финала Премьер-лиги 2022/23 по версии FiveThirtyEight:

1. "Арсенал"  — 87 очков

2.  «Манчестер Сити»  — 85 очков

3. «Манчестер Юнайтед»  — 71 очко

4.  «Ньюкасл» — 66 очков

5. "Ливерпуль" — 64 очка

6. "Тоттенхэм" — 64 очка

 

2 комментария

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anti4ex
Ответ Makmerfi
Суперкомпьютер - это как мой сосед-глорик ванек, который раз в тур меняет своего фаворита… если арсенал сейчас проиграет, суперкомпьютер суперподумает и поставит на первое сити.
Ахахаха
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Makmerfi
Суперкомпьютер - это как мой сосед-глорик ванек, который раз в тур меняет своего фаворита… если арсенал сейчас проиграет, суперкомпьютер суперподумает и поставит на первое сити.
+4
-1
+3
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