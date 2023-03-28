Суперкомпьютер обновил прогноз на топ-4 АПЛ: «МЮ» наберет 71 очко
Первый международный перерыв в году подходит к концу, «Манчестер Юнайтед» вернется в строй на выходных.
«Красные дьяволы» едут в гости к «Ньюкаслу» на игру, которая может оказать огромное влияние на гонку за топ-4 АПЛ.
Между тем, эксперты по прогнозированию из FiveThirtyEight считают, что команда Тен Хага комфортно завершит сезон на третьем месте с 71 очком.
Топ-6 финала Премьер-лиги 2022/23 по версии FiveThirtyEight:
1. "Арсенал" — 87 очков
2. «Манчестер Сити» — 85 очков
3. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко
4. «Ньюкасл» — 66 очков
5. "Ливерпуль" — 64 очка
6. "Тоттенхэм" — 64 очка
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