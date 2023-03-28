«Манчестер Юнайтед» готовит первое предложение по Харри Кейну — детали раскрыты
«Манчестер Юнайтед» сейчас готовится сделать шаг, чтобы подписать Харри Кейна из «Тоттенхэма», утверждает Daily Star.
Эрик тен Хаг сделал английского нападающего своим «приоритетом №1» и призвал своих боссов начать переговоры о его подписании в ближайшее время.
Первое предложение «Юнайтед» за него составит около 80 миллионов фунтов стерлингов, и Тен Хаг настаивает на том, чтобы переговоры со «шпорами» начались в ближайшие недели.
Голландский тренер считает, что Кейн может превратить свою команду в настоящих претендентов на титул в следующем сезоне и идеально впишется в его планы на «Олд Траффорд».
Летом спрос на Кейна, вероятно, будет высоким, и интерес к нему проявляют «Челси» и «Бавария».
В этом сезоне 29-летний футболист провел 39 матчей за «Шпор», забив 23 гола и отдав четыре результативные передачи.
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