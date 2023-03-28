Похоже, что «Манчестер Юнайтед» не готов разориться, чтобы сохранить Маркуса Рэшфорда в клубе.

Репортер Sky Sports Дхармеш Шет сказал, что 25-летний игрок может заработать больше денег, если покинет «Олд Траффорд».

Судя по всему, «красные дьяволы» хотят ограничить свою зарплату на уровне около 300 000 фунтов стерлингов в неделю. Текущая заработная плата 25-летнего парня составляет 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, если бы Рэшфорд отложил подписание нового контракта с «Манчестер Юнайтед», вполне возможно, что он получил бы более выгодное предложение. "ПСЖ" например, по-прежнему интересуется им.