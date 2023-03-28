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«МЮ» установит потолок зарплат до 300 тысяч в неделю. Рэшфорду могут предложить больше в другом клубе

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Похоже, что «Манчестер Юнайтед» не готов разориться, чтобы сохранить Маркуса Рэшфорда в клубе.

Репортер Sky Sports Дхармеш Шет сказал, что 25-летний игрок может заработать больше денег, если покинет «Олд Траффорд».

Судя по всему, «красные дьяволы» хотят ограничить свою зарплату на уровне около 300 000 фунтов стерлингов в неделю. Текущая заработная плата 25-летнего парня составляет 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, если бы Рэшфорд отложил подписание нового контракта с «Манчестер Юнайтед», вполне возможно, что он получил бы более выгодное предложение. "ПСЖ" например, по-прежнему интересуется им.

4 комментария

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Данил Кулинский
Ответ fellx
О каком Осемхене идёт речь?)) Топы в МЮ больше не пойдут
А с каких пор Осимхен топ игрок?
0
-1
-1
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fellx
О каком Осемхене идёт речь?)) Топы в МЮ больше не пойдут
+1
-2
-1
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LAVRENT129
Глейзеры ауты
0
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red hikkikomori
Если только в обмен на Мбаппе)
0
0
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