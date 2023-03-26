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«В последних восьми или девяти матчах, когда я был в стартовом составе, мы выиграли». Магуайр — о своем влиянии на «Манчестер Юнайтед»

Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Талисман манкунианцев.

Харри Магуайр пообщался с прессой после победы сборной Англии над Италией (2:1). Журналисты спросили защитника, как он оценивает свое влияние на «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, на что футболист заявил:

«Очевидно, что в этом сезоне я играл не так много, как хотелось бы, но я чувствую, что я приношу пользу команде. Я знаю, что люди больше обращают внимание на то, что я не играю, но в последних восьми или девяти матчах, когда я был в стартовом составе, мы выиграли. Я не могу вспомнить, когда я потерпел поражение в составе «Манчестер Юнайтед», должно быть, на третьей неделе сезона. Так что мое влияние все еще ощущается».

В этом сезоне Магуайр 11 раз выходил в стартовом составе «Юнайтед», 9 из них завершились победой манкунианцев. В основном с первых минут он играл в кубковых соревнованиях.

3 комментария

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Dm Kznts
Мага, иди влиять в другой клуб
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NikitaNik
Наверное потому, что он выходит в таких матчах, где противники уровнем ниже Юнайтед. Заменять на него Варана? Мартинеса? Этого не будет…
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Someone from Internet
Как говорится: сам себя не похвалишь...
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