Талисман манкунианцев.

Харри Магуайр пообщался с прессой после победы сборной Англии над Италией (2:1). Журналисты спросили защитника, как он оценивает свое влияние на «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, на что футболист заявил:

«Очевидно, что в этом сезоне я играл не так много, как хотелось бы, но я чувствую, что я приношу пользу команде. Я знаю, что люди больше обращают внимание на то, что я не играю, но в последних восьми или девяти матчах, когда я был в стартовом составе, мы выиграли. Я не могу вспомнить, когда я потерпел поражение в составе «Манчестер Юнайтед», должно быть, на третьей неделе сезона. Так что мое влияние все еще ощущается».

В этом сезоне Магуайр 11 раз выходил в стартовом составе «Юнайтед», 9 из них завершились победой манкунианцев. В основном с первых минут он играл в кубковых соревнованиях.