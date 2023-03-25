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Почему Люк Шоу остался в сборной Англии после красной карточки против Италии?

Люк Шоу Люк Шоу
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Люк Шоу решил остаться в сборной Англии после того, как получил красную карточку в победе над Италией со счетом 2:1.

Выступая на предматчевой пресс-конференции в субботу, Гарет Саутгейт сказал о защитнике «Манчестер Юнайтед»: «Начнем с того, что Люку нравится быть с нами. Я думаю, он хочет внести свой вклад, где может.

Он смог помочь нам с тренировкой и сегодня. Я думаю, что он действительно олицетворяет дух группы. И эта сплоченность и приверженность чрезвычайно важны».

Шоу получил две желтые карточки всего за 54 секунды во время победы «Трех львов» в четверг вечером, теперь он пропустит матч с Украиной.

Вместо того, чтобы вернуться в «Юнайтед» раньше, чем планировалось, Шоу принял участие в полной тренировке в субботу и, как ожидается, будет на трибунах «Уэмбли».

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