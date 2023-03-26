После ухода из «Барсы» Алексис Санчес быстро адаптировался в АПЛ: в первом сезоне за «Арсенал» оформил 16+8, а не сбавлял и за 3,5 сезона наколотил 60 мячей и отдал 26 ассистов. Топ-клубы готовились урвать Алексиса летом 2018-го, однако он уехал из Лондона уже зимой.

К январю 2018-го «Сити» набрал космический темп, но Пеп хотел усилить команду – договорился с Санчесом, но один телефонный звонок все изменил.

«Я был готов перейти в «Сити». Пеп был для меня как отец в «Барселоне», мы разговаривали каждый день… а потом зазвонил телефон. Это был Жозе Моуринью, он сказал: «Алексис, у меня есть футболка «Юнайтед» с 7-м номером, она готова для тебя». И все изменилось».

За 1,5 сезона в «МЮ» Алексис сыграл 32 матча в АПЛ – забил три мяча и отдал 6 ассистов. В Лише чемпионов так же прозрачно растворялся, ни разу не забив за 6 матчей.