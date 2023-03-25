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Саутгейт намекнул, что он недоволен нечастыми появлениями Рэшфорда в сборной. Однако на ЧМ тренер почти не выделял Маркусу игрового времени

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Интересная позиция.

Главный тренер сборной Англии недоволен из-за того, что Рэшфорд не присоединился к сборной. В разговоре с прессой Гарет Саутгейт намекнул, что разочарован частыми отсутствиями Маркуса.

Изначально нападающий «Манчестер Юнайтед» был включен в состав сборной на матчи с Италией и Украиной. Однако, получив травму в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Фулхэма», Рэшфорд не смог присоединиться к национальной команде и сыграть в отборочных матчах Евро-2024. Он решил воспользоваться перерывом и отправился в Нью-Йорк со своей невестой Люсией Лои.

После того, как Англия победила Италию, журналисты спросили Саутгейта, что он думает об отсутствии Маркуса. В ответе главного тренера явно звучал упрек:

«Ну, мне казалось, что он играет очень хорошо, но у нас он бывает нечасто. Его потеря ощущается несколько по-другому, потому что он нечасто появляется. Но без сомнения, он в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали встречи с ним».

В принципе, можно было бы понять фрустрацию босса команды. Однако на чемпионате мира в распоряжении Саутгейта был Рэшфорд, набравший прекрасную форму, и он использовал его так:

  • групповой этап — против Ирана: вышел на 71-й минуте, а чтобы забить ему потребовалось 49 секунд на поле.
  • групповой этап — против США: сыграл 12 минут, выйдя на замену на 78-й вместо Сака.
  • групповой этап — против Уэльса: в первый и последний раз за турнир он попал в стартовый состав, оформил дубль.
  • 1/8 финала — против Сенегала: получил аж 25 минут, появившись на поле на 65-й.
  • 1/4 финала — против Франции: Маркус сыграл 5 минут в самом конце матча, заменив Фила Фодена.

Справедливы ли претензии Саутгейта?

6 комментариев

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Давран Шеркулов
Рэш травмирован. Он что, должен был поехать со сборной, несмотря на травму? Или что имеет ввиду этот физрук? Вообще непонятно, к чему такие неоднозначные слова.
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Леонид Ботвинник
Ответ Elik1989
Да как бы они вообще по разным позициям играют. Этот тренер предпочетает Фодена, Стерлинга и Грилиша, нежели Маркуса на левом фланге, а потом ноет, что тот редко бывает в расположение сборной Англии.
Саутгейт на ЧМ сам ответил на вопрос о малом игровом времени Рэшфорда именно, что предпочитает Сака .
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Ахма Начоо
С такой тактикой Рэши там нет нужен , Саутгейт партия холодильников нужна.
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Elik1989
Ответ Леонид Ботвинник
У тебя же Сака есть. Какие проблемы ? Недоволен он.
Да как бы они вообще по разным позициям играют. Этот тренер предпочетает Фодена, Стерлинга и Грилиша, нежели Маркуса на левом фланге, а потом ноет, что тот редко бывает в расположение сборной Англии.
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Данил Кулинский
Ну и физручела.
За весь ЧМ - дал поиграть 145 минут, конечно он захочет выходить и доигрывать 10-15 минут каждой игры..
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Леонид Ботвинник
У тебя же Сака есть. Какие проблемы ? Недоволен он.
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