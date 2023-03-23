Лисандро Мартинес сделал больше передач в Премьер-лиге, чем любой другой игрок «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

На данный момент аргентинец сделал 1311 пасов. Люк Шоу занимает второе место с 1233 баллами, а Бруну Фернандеш (1163 балла) занимает третье место.

Мартинес часто получал аплодисменты за свою способность передавать мяч, в среднем 56 за матч с процентом точности 87%. «Мясник» не воспринимает свою основную роль как должное.

Из своих 24 матчей в лиге в этом сезоне он вышел в старте в 21-м - 11 сухих матчей.