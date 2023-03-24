«Я собирался перейти в «Ман Сити». Я разговаривал с Гвардиолой каждый день, он поздравлял меня с днем ​​рождения. Он был мне как отец, он был моим отцом в «Барселоне», — сообщил Ла Терсера слова Алексиса Санчеса.

«Мы разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения. И все было готово, был игрок, который собирался перейти в «Арсенал». Потом Венгер говорит мне, что я не ухожу, потому что другой игрок не хотел приходить, а другого у них нет.

Внезапно звонит мобильный. Моуринью говорит мне: «Алексис, для тебя доступен седьмой номер.

Дело было не в деньгах. То же самое было с «Юнайтед» и «Сити». И он мне сказал, вот семерка, мы играем в Лиге чемпионов и собираемся выложиться по полной. В тот момент я хотел уйти.

Чилийский футболист играет за «Манчестер Юнайтед», чего никогда не случалось... С семеркой как у Кантона, Бекхэма, Криштиану Роналду, для чилийца это было мечтой.

Я не жалею, что перешел в «Юнайтед», все случается не просто так. Да, я бы с удовольствием поехал в "Сити».