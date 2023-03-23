12 комментариев

Мода не дает Маркусу покоя.

Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травм. Игрок исключен из заявки на матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.

Получив дополнительные выходные, англичанин решил прогуляться по Лондону вот в таком образе.