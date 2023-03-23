12 комментариев

Рэшфорд - ниндзя😈 Нападающий «МЮ» выложил фото в очень странном костюме с сумкой, похожей на женскую
Мода не дает Маркусу покоя.
Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травм. Игрок исключен из заявки на матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.
Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.
Получив дополнительные выходные, англичанин решил прогуляться по Лондону вот в таком образе.
Если вы не можете принять этот мир, который изменился - это большая проблема только для вас. И я не говорю, что на нем эталон одежды, но на фото прекрасный костюм из флиса. «Женская» сумка - полностью его дело.