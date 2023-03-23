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Рэшфорд - ниндзя😈 Нападающий «МЮ» выложил фото в очень странном костюме с сумкой, похожей на женскую

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Мода не дает Маркусу покоя.

Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травм. Игрок исключен из заявки на матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.

Получив дополнительные выходные, англичанин решил прогуляться по Лондону вот в таком образе.

12 комментариев

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Андрей Тишкович
Стрёмно как бы кукухой не поехал)))
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umnik3
Ответ Тюменский медвежонок
вчера фанаты Барселоны утверждали что такие прикиды это стильно и они мужские
В Тюмени так не ходят?
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Я Готов
И да, кстати, это Нью-Йорк )
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Я Готов
Ответ chelsea fc
Колхоз) Ещё и за такие деньги!
А что для вас «не колхоз»? Джинсы из Zara или рубашка из Colin’s?
Если вы не можете принять этот мир, который изменился - это большая проблема только для вас. И я не говорю, что на нем эталон одежды, но на фото прекрасный костюм из флиса. «Женская» сумка - полностью его дело.
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MS-13
очередной африканский стиляга
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Тюменский медвежонок
вчера фанаты Барселоны утверждали что такие прикиды это стильно и они мужские
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Balt
Для Манчестера ничего шокирующего.
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red hikkikomori
Лук позаимствовал у Мбаппе https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3107559.html?sl=1
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Elik1989
Плюшевый ниндзя. .
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chelsea fc
Колхоз) Ещё и за такие деньги!
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davidrigen@gmail.com
Прикид конечно чересчур метросексуальный))
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MARELLE CLOTHES
В основном у модных брендов тренд на унисекс.
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