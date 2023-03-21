Он сосредоточится на 3 вещах.

Шейх Джассим, один из главных претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед», планирует масштабные инвестиции в реновацию клуба.

Сейчас идет второй раунд торгов, потенциальные покупатели должны сделать новые предложения. Сообщается, что катарец готовит предложение в размере 5,5 млрд фунтов стерлингов за полную покупку «красных дьяволов».

The Telegraph узнал подробности планов шейха Аль-Тани на тот случай, если он станет новым владельцем «Юнайтед».

В статье издания утверждается, что катарец собирается вложить огромные средства в новый стадион и тренировочную базу, чтобы они соответствовали всем мировым стандартам.

Также он готов инвестировать большую сумму в мужскую и женскую команды и академию. По планам Джассима общая сумма финансовых вложений может возрасти до 7 миллиардов фунтов стерлингов.

«В наши планы капитальных вложений входят суммы сверх того, что будет выплачено за клуб», — сказал изданию один из источников.

Ко всему прочему, в первую очередь шейх намерен избавиться от огромного долга (515 миллионов фунтов стерлингов), накопленного Глейзерами.