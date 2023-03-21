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Сколько платят английские клубы за споры с арбитрами? «МЮ» в числе лидеров

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Издание The Sun перечислило команды Премьер-лиги, которые заплатили больше всего штрафов за оскорбления судей.

В общей сложности клубы заплатили колоссальные 1,3 млн фунтов за «неспособность контролировать своих игроков».

«Арсенал» лидирует – лондонцам пришлось выплатить 185 000 фунтов, а «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, заплатив на данный момент 137 000 фунтов.

Следующим идет «Эвертон» - 115 000 фунтов и «Манчестер Сити» -75 000 фунтов.

В ответ на эту новость представитель Английской федерации футбола сказал: «Судьи и официальные лица матча играют жизненно важную роль в нашем национальном спорте».

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