Часть болельщиков «Манчестер Юнайтед», похоже, считает, что катарские владельцы принесут клубу больше пользы, чем сэр Джим Рэтклифф.

Рэтклифф - фанат «МЮ» с детства, не дотянул до оценки Глейзеров в 6 млрд фунтов, предложив около 4,5 млрд фунтов.

С другой стороны, шейх Джассим из Катара готов выложить 5,5 млрд фунтов, а также погасить долги клуба.

Сегодня вечером клуб должен объявить о финальном решении о будущем покупателе. Вот что болельщики «Юнайтед» говорят в Twitter перед важным событием:

@FAZILmufc: «Мы хотим только катарских владельцев».

@davidtings83: «Болельщики «МЮ» за Катар! Рэтклифф будет держать клуб в кандалах и в долгах. Он просто еще один Глейзер!».

@Edward_G8: «Пусть победят катарцы! Мы хотим их видеть в клубе».

@UtdEra_:«Судя по последним комментариям сэра Джима Рэтклиффа у меня такое ощущение, что он сдался и не может конкурировать с заявкой Катара на «Юнайтед».

«Рэтклифф — владелец «Ниццы».

Шейх Джассим не является владельцем «ПСЖ».

@UTDEriksen: «Эти заявления о том, что «Катар целиком и полностью завладеет «Манчестер Юнайтед», абсолютно ложны и несправедливы. Это один парень из страны, а не вся страна. Может ли только один человек владеть футбольной командой?».

А вы за кого в этой гонке?