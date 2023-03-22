«Да он просто еще один Глейзер!». Фанаты «МЮ» хотят видеть катарских владельцев у руля клуба
Часть болельщиков «Манчестер Юнайтед», похоже, считает, что катарские владельцы принесут клубу больше пользы, чем сэр Джим Рэтклифф.
Рэтклифф - фанат «МЮ» с детства, не дотянул до оценки Глейзеров в 6 млрд фунтов, предложив около 4,5 млрд фунтов.
С другой стороны, шейх Джассим из Катара готов выложить 5,5 млрд фунтов, а также погасить долги клуба.
Сегодня вечером клуб должен объявить о финальном решении о будущем покупателе. Вот что болельщики «Юнайтед» говорят в Twitter перед важным событием:
@FAZILmufc: «Мы хотим только катарских владельцев».
@davidtings83: «Болельщики «МЮ» за Катар! Рэтклифф будет держать клуб в кандалах и в долгах. Он просто еще один Глейзер!».
@Edward_G8: «Пусть победят катарцы! Мы хотим их видеть в клубе».
@UtdEra_:«Судя по последним комментариям сэра Джима Рэтклиффа у меня такое ощущение, что он сдался и не может конкурировать с заявкой Катара на «Юнайтед».
«Рэтклифф — владелец «Ниццы».
Шейх Джассим не является владельцем «ПСЖ».
@UTDEriksen: «Эти заявления о том, что «Катар целиком и полностью завладеет «Манчестер Юнайтед», абсолютно ложны и несправедливы. Это один парень из страны, а не вся страна. Может ли только один человек владеть футбольной командой?».
А вы за кого в этой гонке?
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