Выступая на The United Stand, Марк Голдбридж сказал: «Если бы Эрик тен Хаг заполучил Джуда Беллингема, представьте, что он мог бы с ним сделать! Каким игроком он был бы.

«Если мы сможем разобраться с владельцем и деньги начнут поступать, то нет никаких причин, по которым мы не можем подписать контракт с Беллингемом. Еще не поздно. Да, это будет сложно».

«Манчестер Сити» будет участвовать в гонке, «Реал» будет участвовать в гонке, но со сменой владельца это будет громким заявлением со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль», который считался первым претендентом на подписание Беллингема, теперь, похоже, с меньшей вероятностью приведет английскую звезду в Премьер-лигу этим летом.