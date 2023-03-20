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«Это будет громкое заявление»: Голдбридж призывает «МЮ» принять участие в гонке за Беллингема

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Выступая на The United Stand, Марк Голдбридж сказал: «Если бы Эрик тен Хаг заполучил Джуда Беллингема, представьте, что он мог бы с ним сделать! Каким игроком он был бы.

«Если мы сможем разобраться с владельцем и деньги начнут поступать, то нет никаких причин, по которым мы не можем подписать контракт с Беллингемом. Еще не поздно. Да, это будет сложно».

«Манчестер Сити» будет участвовать в гонке, «Реал» будет участвовать в гонке, но со сменой владельца это будет громким заявлением со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль», который считался первым претендентом на подписание Беллингема, теперь, похоже, с меньшей вероятностью приведет английскую звезду в Премьер-лигу этим летом.

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