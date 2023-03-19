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Искусственный интеллект определил лучший стартовый состав «МЮ» всех времен – места для Руни не нашлось

Уэйн Руни Уэйн Руни
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Искусственный интеллект назвал лучший стартовый состав «Манчестер Юнайтед» всех времен, сообщает Daily Mirror.

В состав попали такие легенды, как Эрик Кантона, Джордж Бест, Неманья Видич и другие, но, как ни странно, лучшему бомбардиру клуба Уэйну Руни места не нашлось.

В число лучших был включен и Криштиану Роналду, что справедливо, даже несмотря на его горький уход из клуба. 

Вот как выглядит идеальный состав «МЮ» по версии искусственного интеллекта:

 Учитывая, что многие легендарные футболисты играли за «Юнайтед», то на каждой позиции нет недостатка в кадрах.

Помимо Руни, место в стартовом составе не нашлось места и таким легендам, как Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз.

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