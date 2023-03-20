Легенда манкунианцев.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Фулхэму» 1:0, но организовал камбэк после удаления двух игроков соперников и в итоге победил со счетом 3:1.

Одним из главных героев этой встречи стал Давид Де Хеа, который впечатляюще спасал ворота манкунианцев на «Олд Траффорд» и даже успешно играл ногами, что не является его сильной стороной.

Испанец проводит отличный сезон под руководством Эрика тен Хага, и он зарекомендовал себя как железного игрока основы.

А вот как выглядит игра Де Хеа против «Фулхэма» в цифрах:

91% точных передач;

6 (из 8) успешных длинных пасов;

5 сейвов;

4 сейва с близкого расстояния;

1 пропущенный гол.

В этом сезоне Де Хеа провел уже 11 игр «на ноль», уступая только Аарону Рэмсдейлу и Нику Поупу (12). Также вратарь манкунианцев уже вошел в историю Премьер-лиги, так как он является четвертым вратарем в истории английского чемпионата по этому показателю.