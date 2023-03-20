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5 сейвов и высокий процент точности передач. Де Хеа показал отличную игру против «Фулхэма», и цифры это доказывают

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Легенда манкунианцев.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Фулхэму» 1:0, но организовал камбэк после удаления двух игроков соперников и в итоге победил со счетом 3:1.

Одним из главных героев этой встречи стал Давид Де Хеа, который впечатляюще спасал ворота манкунианцев на «Олд Траффорд» и даже успешно играл ногами, что не является его сильной стороной.

Испанец проводит отличный сезон под руководством Эрика тен Хага, и он зарекомендовал себя как железного игрока основы. 

А вот как выглядит игра Де Хеа против «Фулхэма» в цифрах:

  • 91% точных передач;
  • 6 (из 8) успешных длинных пасов;
  • 5 сейвов;
  • 4 сейва с близкого расстояния;
  • 1 пропущенный гол.

В этом сезоне Де Хеа провел уже 11 игр «на ноль», уступая только Аарону Рэмсдейлу и Нику Поупу (12). Также вратарь манкунианцев уже вошел в историю Премьер-лиги, так как он является четвертым вратарем в истории английского чемпионата по этому показателю.

2 комментария

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Shamil Dzhegutanov
Ответ bakhtiyorov_kh
бред, по xg должен был пропустить 0,97 гола, так что пропустил столько должен был, ничего топового он не показал, просто хороший матч
Ты хоть матч смотрел? По xg он видите ли судит. А если смотрел, то ещё раз пересмотри
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bakhtiyorov_kh
бред, по xg должен был пропустить 0,97 гола, так что пропустил столько должен был, ничего топового он не показал, просто хороший матч
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