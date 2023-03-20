5 сейвов и высокий процент точности передач. Де Хеа показал отличную игру против «Фулхэма», и цифры это доказывают
Легенда манкунианцев.
В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Фулхэму» 1:0, но организовал камбэк после удаления двух игроков соперников и в итоге победил со счетом 3:1.
Одним из главных героев этой встречи стал Давид Де Хеа, который впечатляюще спасал ворота манкунианцев на «Олд Траффорд» и даже успешно играл ногами, что не является его сильной стороной.
Испанец проводит отличный сезон под руководством Эрика тен Хага, и он зарекомендовал себя как железного игрока основы.
А вот как выглядит игра Де Хеа против «Фулхэма» в цифрах:
- 91% точных передач;
- 6 (из 8) успешных длинных пасов;
- 5 сейвов;
- 4 сейва с близкого расстояния;
- 1 пропущенный гол.
В этом сезоне Де Хеа провел уже 11 игр «на ноль», уступая только Аарону Рэмсдейлу и Нику Поупу (12). Также вратарь манкунианцев уже вошел в историю Премьер-лиги, так как он является четвертым вратарем в истории английского чемпионата по этому показателю.
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