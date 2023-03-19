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Сразу в бой: смотрим на расписание «МЮ» после международного перерыва

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Международный перерыв пришелся как нельзя кстати для «Манчестер Юнайтед», который, несмотря на победу над «Фулхэмом» в воскресенье, продемонстрировал признаки усталости.

Но уже первый матч после перерыва станет решающим для команды Эрика тен Хага – противостояние с «Ньюкаслом», который активно ведет борьбу за место в топ-4.

Давайте посмотрим, какое расписание ждет «МЮ» сразу после перерыва:

«Ньюкасл» - «МЮ», 2 апреля, АПЛ

«МЮ» - «Брентфорд», 5 апреля, АПЛ

«МЮ» - «Эвертон», 8 апреля, АПЛ

«МЮ» - «Севилья», 13 апреля, Лига Европы

«Ноттингем Форест» - «МЮ», 16 апреля, АПЛ

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