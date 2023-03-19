9 комментариев

Все перевернул второй тайм.

«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» (3:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

На 50-й минуте Митрович открыл счет, и 20 минут манкунианцы активно штурмовали ворота соперника. В один из моментов Санчо пробил по воротам, но Виллиан рукой остановил мяч. За это полузащитник «Фулхэма» получил красную, как и Митрович, который отправился разбираться с арбитром.

Бруну уверенно реализовал пенальти, а уже через 2 минуты Забитцер вывел «МЮ» вперед, забив свой первый гол за команду.

«Фулхэм» отбивался вдевятером, но на 96-й минуте Фернандеш поставил точку и забил третий гол с ассиста Фреда.

Ожидаемо, португальский полузащитник получил наивысшую оценку по версии SofaScore ― 9.0. А вот оценки всех игроков «МЮ»:

А также показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

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