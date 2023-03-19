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Фернандеш ― топ! Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Фулхэмом»

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Все перевернул второй тайм.

«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» (3:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

На 50-й минуте Митрович открыл счет, и 20 минут манкунианцы активно штурмовали ворота соперника. В один из моментов Санчо пробил по воротам, но Виллиан рукой остановил мяч. За это полузащитник «Фулхэма» получил красную, как и Митрович, который отправился разбираться с арбитром.

Бруну уверенно реализовал пенальти, а уже через 2 минуты Забитцер вывел «МЮ» вперед, забив свой первый гол за команду.

«Фулхэм» отбивался вдевятером, но на 96-й минуте Фернандеш поставил точку и забил третий гол с ассиста Фреда.

Ожидаемо, португальский полузащитник получил наивысшую оценку по версии SofaScore ― 9.0. А вот оценки всех игроков «МЮ»:

А также показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

По вашему мнению, все оценки справедливы?

9 комментариев

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Ergashev Xayotjon
Ответ Aleksandr Yakovlev
Когда жеребьевка?
Брайтон соперник полуфинале
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Вертуальный
Ответ MARELLE CLOTHES
Магвайер реально прибавил за последние матчи,В РАЗЫ меньше ошибок,А МИТРОВИЧ СЕБЯ ВЕЛ ТАК,КАК БУДТО СУДЬЯ ЕМУ ЗЯТЬ И НЕ ДАЙ БОГ КАКОЙ ТО УШЛЕПОК НАПИШЕТ ЧТО СУДЬЮ ОПЯТЬ ПОДКУПИЛИ,КОГДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 70 МИНУТ СУДИЛИ БЛИЖЕ К ФУЛХЕМУ,КОГДА БОКОВЫЕ СУДЬИ ПОДХОДИЛИ К ПОДАЮЩИМ УГЛОВОЙ 3 РАЗА И ЧТО ТО ИМ ГОВОРИЛИ...
Ничего не изменилось .. Холодильник не доиграл до конца в первом голе от его отскока получил мяч … кто знает что было бы если не удаление игроков
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IAMZLATAN7
Ответ Aleksandr Yakovlev
Когда жеребьевка?
Уже ) Мы с Брайтоном, сити с Шеффилдом
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red hikkikomori
Ответ Aleksandr Yakovlev
Когда жеребьевка?
уже была, в полуфинале Брайтон
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рашпиль
Позорище. До удалений играли никак.
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Aleksandr Yakovlev
Когда жеребьевка?
0
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MARELLE CLOTHES
Магвайер реально прибавил за последние матчи,В РАЗЫ меньше ошибок,А МИТРОВИЧ СЕБЯ ВЕЛ ТАК,КАК БУДТО СУДЬЯ ЕМУ ЗЯТЬ И НЕ ДАЙ БОГ КАКОЙ ТО УШЛЕПОК НАПИШЕТ ЧТО СУДЬЮ ОПЯТЬ ПОДКУПИЛИ,КОГДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 70 МИНУТ СУДИЛИ БЛИЖЕ К ФУЛХЕМУ,КОГДА БОКОВЫЕ СУДЬИ ПОДХОДИЛИ К ПОДАЮЩИМ УГЛОВОЙ 3 РАЗА И ЧТО ТО ИМ ГОВОРИЛИ...
+4
-1
+3
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Мистер Робот
Бруно батя.
0
-1
-1
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Руслан Чесебиев
Фига се оценка 9! Круто! А так Митрович медвежью услугу своей команде сделал. За Вилиана молчу, там игровой момент был, а этот решил стать «звездой» матча
+3
0
+3
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