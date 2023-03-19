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«Я очень доволен прогрессом». Тен Хаг считает, что Магуайр значительно продвинулся вперед в одном аспекте

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Недавно продемонстрировал это на поле.

Магуайр является первым капитаном «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, несмотря на то, что большую часть времени он проводит на скамейке. Английский нападающий лишь 11 раз попадал в стартовый состав под руководством тен Хага. 

Главный тренер доволен прогрессом Магуайра. Голландец считает, что Харри с каждым днем становится лучше как лидер команды, сообщает The Guardian.

«Я очень доволен прогрессом, которого Харри добивается на данный момент. Он больше доминирует и руководит, проявляет больше инициативы на тренировочном поле, и мы все видели в матче против «Бетиса», как он демонстрировал лидерство, особенно в аспектах, касающихся инициативы и руководства игрой».

Магуайр отыграл все 90 минут в матче Лиги Европы, где «Юнайтед» обыграл «Бетис» со счетом 1:0, и показал хорошую игру.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ему также как и Рэшфорд начать более хладнокровно действовать на поле, более уверенно и тогда потерь, особенно вблизи своей штрафной, будет значительно меньше.
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