Недавно продемонстрировал это на поле.

Магуайр является первым капитаном «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, несмотря на то, что большую часть времени он проводит на скамейке. Английский нападающий лишь 11 раз попадал в стартовый состав под руководством тен Хага.

Главный тренер доволен прогрессом Магуайра. Голландец считает, что Харри с каждым днем становится лучше как лидер команды, сообщает The Guardian.

«Я очень доволен прогрессом, которого Харри добивается на данный момент. Он больше доминирует и руководит, проявляет больше инициативы на тренировочном поле, и мы все видели в матче против «Бетиса», как он демонстрировал лидерство, особенно в аспектах, касающихся инициативы и руководства игрой».

Магуайр отыграл все 90 минут в матче Лиги Европы, где «Юнайтед» обыграл «Бетис» со счетом 1:0, и показал хорошую игру.