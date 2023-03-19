Было время, когда удар от ворот был незаметным действием. Вратари не задумываясь лупили вперед в надежде, что кто-то из игроков выиграет верх. Но все изменилось.

В наши дни удар от ворот – возможность качественно начать атаку, и вратари играют важную роль. Они выступают в качестве 11-го полевого игрока, который начинает весь процесс пасом защитнику.

Но при тен Хаге «Ман Юнайтед» делает это по-особенному: первый пас делает защитник – вратарю, а не наоборот.

Часто в этом сезоне Лисандро Мартинес делает первую передачу Давиду Де Хеа, который затем отдает пас одному из крайних защитников или центральному защитнику. Таким путем «Юнайтед» сохраняет непредсказуемость.

Однако эта система сопряжена с большим риском. Де Хеа – далеко не лучший пасущий вратарь, но в связке с Вараном и Мартинесом его недостатки скрываются Мартинеса.