«Я верю в него. Каждый раз, когда он оказывается доступен, он действительно вносит серьезный вклад в игру команды.

Уровень команды заметно растет, когда он здоров. Мы работаем с ним, чтобы держать его в форме».

На вопрос, должен ли француз больше работать над улучшением тела, Тен Хаг ответил: «Каждый человек индивидуален, поэтому вы должны относиться ко всем по-разному. К этому процессу вы должны отнестись очень внимательно. Я делаю все, чтобы он был здоров».

На воскресный четвертьфинал Кубка Англии против «Фулхэма» тен Хаг снова останется без нападающего, но тренер настаивает, что француз еще может оказать влияние до конца сезона.

Похоже, в это действительно можно верить.

За этот сезон Марсьяль трижды вылетал на длительный отрезок, и кажды раз возвращался с мгновенной пользой.

27 августа – 15 сентябра: травма, следующие 3 матча – 2 гола и 2 передачи

13 октября – 3 ноября: травма, следующие 4 матча – 2 гола

С 18 января «МЮ» сыграл 17 матчей: Марсьяль вышел всего в одном на 28 минут и забил, до сих пор травмирован