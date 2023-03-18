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Тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед», даже если у клуба сменится владелец. Эрик смог покорить всех

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг получит новый контракт с «Манчестер Юнайтед» независимо от того, кто будет владельцем клуба, сообщает The Mirror.

Семья Глейзеров, владеющая «красными дьяволами» с мая 2005 года, в настоящее время ведет переговоры о продаже клуба за 6 миллиардов фунтов стерлингов. Главными претендентами на покупку являются сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани.

Английский миллиардер и представители шейха посетили «Каррингтон» в конце этой недели, где прошел новый этап переговоров. Теперь потенциальные покупатели должны сделать свое финальное предложение.

Несмотря на возможную смену руководства, «Юнайтед» сообщил тен Хагу, что хочет наградить его за прогресс, которого он добился за такое малое время в клубе. Сообщается, что и Рэтклифф, и шейх Джассим считают, что голландец — идеальный тренер, который может вернуть клубу былую славу.

Тен Хаг уже оказал огромное влияние на команду, проведя меньше одного сезона на «Олд Траффорд», поэтому клуб хочет предложить специалисту новый, более продолжительный контракт. Его нынешнее соглашение с «МЮ» рассчитано до 2025 года с возможностью продления на еще 1 год.

4 комментария

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Чёрный тюльпан
МЮ в своём стиле: привели кого-то в клуб (тренер, футболист или ещё кто-то), тот стрельнул, так сразу новый контракт дают, чтобы внуки до конца жизни были обеспечены. Я уверен, что Эрик обороты не скинет от этого, потому что его карьера только это подтверждает, но зачем давать новый контракт, когда действующий ещё на 2 сезона и возможностью продления на 3-й? Через год как раз можно и новый предложить, чтобы не вести переговоры на последнем, когда его условный Реал может поманить, либо сам тренер будет с позиции силы требовать больше денег. На своих же ошибках не учатся абсолютно.
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Neron
Нет никакого смысла торопиться с этим! Можно до конца сезона повременить.
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Заур Исмайылов
Главное надо избавляться от американских жлобов.
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Манул Манулов
Пусть до конца карьеры в МЮ останется! Топ тренер!
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