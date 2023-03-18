Эрик тен Хаг получит новый контракт с «Манчестер Юнайтед» независимо от того, кто будет владельцем клуба, сообщает The Mirror.

Семья Глейзеров, владеющая «красными дьяволами» с мая 2005 года, в настоящее время ведет переговоры о продаже клуба за 6 миллиардов фунтов стерлингов. Главными претендентами на покупку являются сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани.

Английский миллиардер и представители шейха посетили «Каррингтон» в конце этой недели, где прошел новый этап переговоров. Теперь потенциальные покупатели должны сделать свое финальное предложение.

Несмотря на возможную смену руководства, «Юнайтед» сообщил тен Хагу, что хочет наградить его за прогресс, которого он добился за такое малое время в клубе. Сообщается, что и Рэтклифф, и шейх Джассим считают, что голландец — идеальный тренер, который может вернуть клубу былую славу.

Тен Хаг уже оказал огромное влияние на команду, проведя меньше одного сезона на «Олд Траффорд», поэтому клуб хочет предложить специалисту новый, более продолжительный контракт. Его нынешнее соглашение с «МЮ» рассчитано до 2025 года с возможностью продления на еще 1 год.