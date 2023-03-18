8 комментариев

Пара уже ждет ребенка.

Мэйсон Гринвуд планирует жениться на Харриет Робсон, в отношении которой футболиста обвиняли в насилии.

В январе 2022 год нападающего арестовали после того, как в социальных сетях его девушки появились видео и аудиозаписи, демонстрирующие его вину. Ему были предъявлены обвинения в покушении на изнасилование, нападении и принуждении.

Он присутствовал на нескольких судебных заседаниях, но в этом феврале Королевская прокуратура сняла обвинения после того, как пострадавшая сторона отказалась от претензий.

Почти сразу же после этих новостей появилась информация, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и Робсон ждут своего первого ребенка.

И вот The Sun сообщает, что 21-летний Гринвуд планирует жениться на Харриет. Издание заявило, что футболист уже рассказал своей семье о намерении связать себя узами брака.

Несмотря на то, что обвинения были сняты, «Манчестер Юнайтед» не спешит возвращать Мэйсона в состав. Клуб проводит внутреннее расследование обстоятельств его ареста, разрабатывает план реабилитации, а также советуется с членами команды и сотрудниками.

Не так давно Гринвуд впервые лично пообщался с Эриком тен Хагом и официальными лицами клуба, но его будущее в клубе все еще остается туманным.

Перед арестом Гринвуд оценивался примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов.

У этой парочки драматичные отношения.