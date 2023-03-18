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Гринвуд планирует жениться. Все на той же Харриет Робсон, в отношении которой его обвиняли в насилии

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Пара уже ждет ребенка.

Мэйсон Гринвуд планирует жениться на Харриет Робсон, в отношении которой футболиста обвиняли в насилии.

В январе 2022 год нападающего арестовали после того, как в социальных сетях его девушки появились видео и аудиозаписи, демонстрирующие его вину. Ему были предъявлены обвинения в покушении на изнасилование, нападении и принуждении.

Он присутствовал на нескольких судебных заседаниях, но в этом феврале Королевская прокуратура сняла обвинения после того, как пострадавшая сторона отказалась от претензий.

Почти сразу же после этих новостей появилась информация, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и Робсон ждут своего первого ребенка.

И вот The Sun сообщает, что 21-летний Гринвуд планирует жениться на Харриет. Издание заявило, что футболист уже рассказал своей семье о намерении связать себя узами брака.

Несмотря на то, что обвинения были сняты, «Манчестер Юнайтед» не спешит возвращать Мэйсона в состав. Клуб проводит внутреннее расследование обстоятельств его ареста, разрабатывает план реабилитации, а также советуется с членами команды и сотрудниками.

Не так давно Гринвуд впервые лично пообщался с Эриком тен Хагом и официальными лицами клуба, но его будущее в клубе все еще остается туманным.

Перед арестом Гринвуд оценивался примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов.

У этой парочки драматичные отношения.

8 комментариев

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Андрей Чучунков
Ответ Руслан Чесебиев
Когда уже его вернут в команду?! Что тянуть? Гарначо травмировался, Санчо не такой острый игрок в наращении, пельистри ещё сырой, а эланга вообще никакой
он не играл полтора года, о какой пользе может идти речь? ему тренироваться надо до конца года с дублей, чтобы форму набрать
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**Iscander**
Санта Барбара какая-то.
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Neron
Да все всё поняли! Верните парня в команду уже! Клоуны!
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Alexander Yavriantz
Как жаль что приключилась вся эта история. С Гринвудом не пришлось бы выкладывать 100 лямов на Антони и терпеть его бесполезность на фланге ради нескольких красивых голов. У Гринвуда левая нога была чуть доминантнее, но правая тоже была хороша, он был бы идеален для Эрика. А если поженятся, думаю точно вернут его в клуб.
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Руслан Саидов
В этом сезоне его не вернут уже, надежда на следующий
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Макс С
Такая стремная она, мяч футбольный красивее))
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Мовлид Байсалуев
Сначала карьеру сломала парню, теперь и жизнь))
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Руслан Чесебиев
Когда уже его вернут в команду?! Что тянуть? Гарначо травмировался, Санчо не такой острый игрок в наращении, пельистри ещё сырой, а эланга вообще никакой
+2
0
+2
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