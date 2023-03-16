Нашли ключ к английскому форварду.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что Маркус Рэшфорд сильно выиграл от смены персонала и структуры команды.

«Думаю, что самое главное, конечно, это другой способ его игры, который дает ему основу, а также структура команды. Мы нашли способ игры, который пошел ему на пользу, так как я знал его навыки. Затем мы привлекли сотрудников, которые помогли ему стать лучше, помогли прогрессировать и получить мотивацию.

Нам нужен был один человек в штаб, который конкретно был бы ответственным и занимался только нападающими. И Бенни Маккарти делает хорошую работу. Но не забывайте и о других, так как речь идет о командной работе, и я думаю, что весь персонал находится в прекрасном балансе».

В этом сезоне Маркус Рэшфорд в 48 играх сезона забил 30 голов. Причем 24 из них были забиты в 19 матчах после чемпионата мира.