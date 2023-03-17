United Tweets
Блог

«МЮ» против «Севильи» - рекордсмена ЛЕ🔥Изучаем статистику встреч команд

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«МЮ» снова сыграет с «Севильей» в Лиге Европы. На этот раз команды встретятся в четвертьфинале турнира.

Европейские гранды пересекались четыре раза, явный перевес по количеству побед на стороне «Севильи» - 3 против 0, по голам испанцы тоже лидируют -  7 против 3.

Последний раз команды встречались в полуфинале ЛЕ в 2020 году, тогда победа осталась за испанским клубом (2:1). Отличились Люк Де Йонг и Диего Сантос, за «МЮ» забил Бруну Фернандеш. В тот год «Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз – это рекорд в истории турнира.

В 2018 году команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов – тогда победа тоже осталась за испанцами. В первой встрече счет так и не был открыт, а вторая завершилась поражением «МЮ» на «Олд Траффорд» (1:2).

Давайте посмотрим на статистику встреч команд:

Какого результата вы ждете от четвертьфинала Лиги Европы?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
Надеюсь на этот раз Севилью хорошенько нашарлатанем
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ох
Ответ EminenceGrise
В ЛЕ для Севильи все команды - это не соперники, а клиенты!
Севилья чудом Фенер прошла, в Ла Лиге дела у них плохо, это уже не та команда которая была при Эмери, но расслабляться не стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EminenceGrise
В ЛЕ для Севильи все команды - это не соперники, а клиенты!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волосатый Гонсалес
Опять испанский клуб... Но с одной стороны это шанс для нас взять реванш за ЛЧ 2017/2018 и за полуфинал 2020 года, так что GGMU ❤️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Ответ Kulik-001
Больше всего не хотелось Севилью,надеюсь пройдём уже её.
Думаю это лучше чем дойти до финала и проиграть его... если проишрывать то сейчас,а так есть чувство что мы пройдем их!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU RD2
Трижды в ряд испанцы... По ходу теория вероятности по максимуму решила отработать на мю)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulik-001
Больше всего не хотелось Севилью,надеюсь пройдём уже её.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
В этом году в ЛЕ одни испанцы))). А на полуфинале будет ещё испанский клуб?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Уже 3 испанские команды обыграли в этом сезоне , обыграем и Севилью . Месть будет сладка .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий