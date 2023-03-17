9 комментариев

«МЮ» снова сыграет с «Севильей» в Лиге Европы. На этот раз команды встретятся в четвертьфинале турнира.

Европейские гранды пересекались четыре раза, явный перевес по количеству побед на стороне «Севильи» - 3 против 0, по голам испанцы тоже лидируют - 7 против 3.

Последний раз команды встречались в полуфинале ЛЕ в 2020 году, тогда победа осталась за испанским клубом (2:1). Отличились Люк Де Йонг и Диего Сантос, за «МЮ» забил Бруну Фернандеш. В тот год «Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз – это рекорд в истории турнира.

В 2018 году команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов – тогда победа тоже осталась за испанцами. В первой встрече счет так и не был открыт, а вторая завершилась поражением «МЮ» на «Олд Траффорд» (1:2).

Давайте посмотрим на статистику встреч команд:

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