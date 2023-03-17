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Маркус Рэшфорд обошел Криштиану Роналду и установил рекорд в Европе

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Маркус Рэшфорд забил потрясающий гол за «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Он упустил несколько моментов, но затем нанес абсолютно сокрушительный удар и вывел свою команду в четвертьфинал.

Рэшфорд забил свой 25-й гол в еврокубках за «Юнайтед». Он стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим 25 голов в еврокубках в возрасте 25 лет и 136 дней.

Англичанин также обогнал Криштиану Роналду и стал шестым лучшим бомбардиром «Юнайтед» в еврокубках.

Рэшфорд забил шесть голов в Лиге Европы в этом сезоне, и его удар в четверг стал его 27-м голом во всех турнирах.  

2 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Рэшфорд хорошо прибавил в этом сезоне. Стабильности ещё бы добавить ему вообще было бы здорово. Я думаю Рэшфорд может играть лучше, может играть стабильнее и получить Золотой мяч тоже вполне может.
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v7zjq65jtq
жду ответ от пирса моргана
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