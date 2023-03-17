Маркус Рэшфорд забил потрясающий гол за «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Он упустил несколько моментов, но затем нанес абсолютно сокрушительный удар и вывел свою команду в четвертьфинал.

Рэшфорд забил свой 25-й гол в еврокубках за «Юнайтед». Он стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим 25 голов в еврокубках в возрасте 25 лет и 136 дней.

Англичанин также обогнал Криштиану Роналду и стал шестым лучшим бомбардиром «Юнайтед» в еврокубках.

Рэшфорд забил шесть голов в Лиге Европы в этом сезоне, и его удар в четверг стал его 27-м голом во всех турнирах.