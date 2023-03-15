Разбираемся, что будет дальше.

«Манчестер Юнайтед» сообщил шейху Яссиму бин Хамад Аль-Тани, сэру Джиму Рэтклиффу, а также другим претендентам на покупку клуба, что в течение 10 дней они должны сделать финальные предложения, согласно информации от Daily Mail.

На этой неделе руководство «красных дьяволов» проводит серию встреч с потенциальными покупателями. Сегодня катарский шейх посетил «Каррингтон», а на пятницу у Рэтклиффа намечена аналогичная встреча.

Daily Mail сообщает, что группа Raine, которая занимается процессом продажи, ясно дала понять, что у участников торгов есть шанс представить свои наилучшие предложения в течение следующих 10 дней. После этого группа проконсультируется с Глейзерами по самым крупным финансовым предложениям, и они вместе выберут наилучшего кандидата.

Затем этому претенденту будет предоставлен полный доступ к финансовым счетам «Юнайтед» для оценки, и после пройдет финальный этап переговоров с самими Глейзерами.

Если дела пойдут быстро, то у «Юнайтед» могут появиться новые владельцы до конца сезона, к летнему трансферному окну.