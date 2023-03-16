Лисандро Мартинес перешел в «МЮ» летом 2022-го, став первым подписанием Эрика тен Хага в новом клубе. По ходу сезона аргентинец выиграл чемпионат мира и Кубок Английской лиги, но, возможно, главное – влюбил в себя болельщиков.

«Здесь я чувствую себя как дома с первого дня. Когда я впервые приехал в Каррингтон, я помню, это было потрясающее чувство. Так что я счастлив быть здесь и работать с Эриком тен Хагом. Я знаю его менталитет, он также знает мой. За короткое время мы выиграли первый трофей, так что мы должны продолжать работать ради всего, мы должны верить.

Этот клуб требует выигрывать каждую игру, каждый титул, поэтому мы рады взять на себя эту ответственность».