Красная карточка Каземиро в матче с «Саутгемптоном» продолжает вызывать огромные споры среди фанатов в сети.

Даже фанаты других клубов считают, что он не заслужил красной карточки, что показывает, насколько предвзятыми были судьи.

Перед тем, как присоединиться к «Манчестер Юнайтед», бразилец однажды рассказал о своем стиле отбора мяча. «Рефери, болельщики, я думаю, ключ ко всему этому в том, что они тоже видят, что здесь нет злого умысла», — объяснил Каземиро еще в феврале 2022 года.

«Я всегда стараюсь получить мяч, я всегда играю сильно, потому что я такой. Мне нравится интенсивность, с которой я играю, но в этом нет злого умысла, я никогда не использовал шипы, чтобы навредить игроку».

«Если кто-то собирается навредить игроку, я злюсь, потому что это не футбол. В футболе можно фолить, фолы — это часть игры. Но не со злым умыслом. И я думаю, что это исходит из моих ценностей, которым меня научила моя мать. И я никогда не собираюсь причинять вред сопернику.

Я никогда не собираюсь оскорблять игрока, я никогда не собираюсь делать ничего плохого. Конечно, находясь на поле, можно расшевелить игрока, это нормально и так будет всегда, потому что каждый защищает свой клуб.

Но мои ценности, которым научила меня моя мать, — никогда никому не причинять вреда. Я думаю, что буду продолжать фолить и получать карточки, потому что это футбол, но я никогда никому не буду причинять вред».