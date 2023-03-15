В беседе с Caught Offside Фабрицио Романо объяснил: «Каждый день мы слышим разные вещи о Кейне — некоторые СМИ говорят, что он близок к «Манчестер Юнайтед», а через несколько дней они отдают приоритет другим нападающим.

Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт Кейна — они предложат ему новую сделку и будут настаивать на том, чтобы оставить его, сделав его лицом своего проекта.

Тем не менее, это только март, так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие недели и месяцы.

«Манчестер Юнайтед» очень нравится игрок, но они знают, что «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, поэтому единственный способ продолжить это — настаивать на переходе на «Олд Траффорд» самому Кейну, а «Тоттенхэму» решить, что они готовы вступить в сделку.

В заключение Романо сказал: «На данный момент нет ничего конкретного, «Юнайтед» просто ценит игрока, вот и все. Посмотрим, что произойдет летом».